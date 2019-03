Aantal flexi-jobs in de Kempen pijlsnel de hoogte in Uit cijfers die federaal parlementslid Yoleen Van Camp (N-VA) uit Herentals ontvangen heeft van het federaal kabinet van Economie en Werk blijkt dat in onze regio het aantal flexi-jobs, sinds de invoering in december 2015, pijlsnel de hoogte in gaat. Eerder bleek al dat het in 2015 om 240 jobs ging, begin 2017 om 1602, bijna een verzevenvoudiging dus, en midden 2018 komen we uit op 2903 jobs. “De werknemer in de horeca verdient bij een flexi-job 9,50 euro netto per uur terwijl hij de werkgever slechts 11,90 euro per uur kost. Dit zorgt voor meer ademruimte voor de horeca-uitbaters en zorgt er voor dat mensen op een legale manier nog iets kunnen bijverdienen,” aldus Van Camp. Jurgen Geyselings

Wie minimaal vier vijfde werkt bij een andere werkgever, mag sinds 2015 belastingvrij bijverdienen in de horeca. Op die extra uren betaalt de horeca-ondernemer slechts 25 procent RSZ. De werknemer verdient 9,50 euro netto per uur terwijl hij de werkgever slechts 11,90 euro per uur kost. Het systeem van flexi-jobs wordt ook in de Kempen massaal gebruikt. Bij de start, in december 2015, ging het om 240 jobs. Dat aantal steeg spectaculair tot 1602 begin 2017. Eind 2017 klopten we af op 2082 flexi-jobs in de Kempen en 6 maanden later, medio 2018, zaten we al aan 2903 jobs. Geel is koploper in de Kempen met 402 flexi-jobs, Kasterlee met 260 en Mol met 237 flexi-jobs vervolledigen de top 3.

Yoleen Van Camp gaat verder: “De invoering van de flexi-jobs in 2015 was nog een maatregel van toenmalig staatssecretaris Elke Sleurs (N-VA) en maakte deel uit van een totaalpakket waardoor de horeca niet nodeloos in de problemen zou komen bij de invoering van de witte kassa. Dankzij deze flexi-jobs stijgt de globale, legale tewerkstelling in de sector en helpt de maatregel om de loonkost te verlagen. Dat is niet onbelangrijk, aangezien de horeca een belangrijke sociale dimensie heeft en bijvoorbeeld ook heel wat mensen uit kansengroepen tewerkstelt. Voor werknemers zijn de flexi-jobs in elk geval interessanter dan zwartwerk, want zo kunnen ze bijvoorbeeld wel vakantiegeld en een eindejaarspremie opbouwen. De cijfers bewijzen dat het systeem in de Kempen in elk geval enorm aanslaat.”