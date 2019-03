Aanslepende vergunningsproblematiek KJL-lokalen is in zicht Kristof Baelus

11u50 0 Herentals KLJ Noorderwijk heeft een zeer succesvolle werking maar bezit eveneens een dossier dat als het zwaard van Damocles boven de jeugdige hoofden hangt. De lokalen van werden eind jaren ‘70 opgericht zonder vergunning, nu reikt het nieuwe stadsbestuur een regularisatievergunning af zodat de aanslepende problemen van de baan zijn.

Eind jaren ‘70 werden de KLJ-lokalen opgericht zonder vergunning; tijdens de bouw werd het bouwmisdrijf vastgesteld doordat een klacht werd neergelegd. Nadien werd een afbraakvonnis geveld waaraan verder geen gevolg werd gegeven. Meer dan 30 jaar laten, in 2014, werd plots door de inspectie Vlaanderen een wettelijke hypotheek gelegd op de eigendommen van voormalig hoofdleider Witje Mertens, als waarborg voor een mogelijke afbraak van het lokaal in functie van uitvoering van het vonnis van 1980.

Het nieuwe stadsbestuur zorgt voor een oplossing over het aanslepende probleem van de KLJ-lokalen. “We leveren een regularisatievergunning af in het kader van ‘handelingen van algemeen belang’ en bieden hierdoor rechtszekerheid voor de jeugdlokalen”, zegt Mien Van Olmen. “Door deze regularisatievergunning komt er een eind aan de 40 jaar durende onzekerheid, ook zal het vonnis tot afbraak en de financiële last bij de voormalige hoofdleider Witje Mertens vervallen.”

KLJ Noorderwijk is al geruime tijd bezig om hun KLJ-werking, die een uitlaatklep is voor de jeugd en waar ouders hun kinderen veilig kunnen achterlaten, veilig te stellen. Doordat het gebouw al vrij oud is werd het een steeds grotere uitdaging om aan alle veiligheidsnormen te voldoen.

“Met de regularisatie in handen kunnen we in de nabije toekomst er voor zorgen dat de lokalen grondig aangepakt en opgeknapt worden zodat ieder kind zich ten volle kan uitleven en er kan ontspannen”, zegt Jens Michielsen, voorzitter KLJ Noorderwijk.