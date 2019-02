Aangepaste verkeersregeling tijdens bezoek van vorstenpaar Jef Tegenbos

22 februari 2019

Het bezoek dat koning Filip en koningin Mathilde op dinsdag 26 februari tussen 12 uur en 13 uur aan de Lakenhal van Herentals brengen, zorgt voor een aangepaste verkeerssituatie in enkele straten van het centrum.

Tussen 7 uur en 16 uur is er een parkeerverbod op de Grote Markt. Van 10 uur tot 14 uur zijn de Grote Markt en het Hofkwartier afgesloten voor alle verkeer. In de Kloosterstraat, Koppelandstraat, tussen de Nonnenstraat en de Grote Markt, en in het deel van de Zandstraat, tussen de Colllegestraat en de Grote Markt, wordt het éénrichtingsverkeer opgeheven.

Van 12.40 uur tot 13 uur staat er een ontmoeting met de bevolking op het programma.