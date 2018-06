61 flexibele kantoren langs E313 GEDAAN MET FILERIJDEN NAAR ANTWERPEN JEF VAN NOOTEN

15 juni 2018

02u28 1 Herentals Aan de Atealaan in

Herentals is het eerste flexibele zakencentrum van de Kempen geopend. Het complex van zo'n 1.600 vierkante meter bevat 61 kantoren en vijf vergaderzalen die zowel permanent als per uur gehuurd kunnen worden. "Voor wie de files richting Antwerpen beu is."





Wie richting Antwerpen wil rijden voor zijn werk of een vergadering, moet de files erbij nemen. Maar wie langs de E313 naar Antwerpen rijdt, heeft met het 'Regus center' in Herentals voortaan een alternatief. Via afrit 21 (Herentals-Industrie) kan je een paar minuten later al aan het werken of vergaderen zijn. Regus opende er zijn allereerste zakencentrum in de Kempen. "'Regus Herentals Industrie' is volledig gemeubileerd en bevindt zich op de gelijkvloerse en de tweede verdieping van het voormalige Atea-kantoorgebouw in Herentals", zegt William Willems van Regus België. "De vestiging ligt vlakbij de E313, voordat de files richting Antwerpen beginnen. Er is parkeergelegenheid aan de achterkant van het gebouw. Het bedrijventerrein heeft ook een eigen bushalte - Herentals Saffierstraat - en is vlakbij het treinstation Wolfstee."





'Regus Herentals Industrie' is een complex van 1.600 vierkante meter met 61 kantoren, 234 vaste werkplekken, 30 co-werkplekken en vijf vergaderzalen die per uur, dag, week of permanent gehuurd kunnen worden. "Deze flexibele werkpleklocatie leent zich uitstekend als uitvalsbasis voor de vele start-ups uit de regio, maar ook voor (inter)nationale bedrijven en flexwerkers die dichter bij huis willen werken of de files naar Antwerpen willen vermijden", aldus nog Willems.





Makkelijker recruteren

Eén van de bedrijven die gebruik zullen maken van het Regus center is Kingsberry, een online marketingbureau. "Die markt is snel aan het groeien, dus ook wij groeien snel. We hebben dit jaar al een groei van 66% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar", zegt Sam Dierckx van Kingsberry. "Om een gewoon kantoor te huren, zit je vaak vast aan 3-6-9 contracten. Maar we weten niet of we volgend jaar nog met 8 personeelsleden zullen zijn, of al met 16. Dat is moeilijk in te schatten, maar hier kan daar op ingespeeld worden."





Door naar Herentals te verhuizen, verwacht Kingsberry ook gemakkelijker werknemers te kunnen recruteren. "Voorheen zaten we in Lier, maar door de slechte bereikbaarheid was het moeilijk om daar personeel te vinden. Hier kunnen zowel mensen uit Limburg, Geel, Turnhout of zelfs Leuven snel geraken. Ze zijn er voordat de files beginnen."





Regus telt al 34 flexibele zakencentra in ons land, maar de Kempen vormden nog een blinde vlek. Tot nu dus.