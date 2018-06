590 marathons voor To Walk Again ULTRALOPERS WILLEN 25.000 EURO INZAMELEN VOOR REVALIDATIECENTRUM WOUTER DEMUYNCK

06 juni 2018

02u45 0 Herentals Ultralopers Weking Van Reeth (36) en Sebastiaan Vandermolen (38) zijn weer in het land. In twee jaar tijd liepen ze 25.000 kilometer voor het goede doel To Walk Again. Gisteren brachten ze voor het eerst een bezoek aan het gloednieuwe postrevalidatiecentrum REVAlution Center in Herentals.

Weking Van Reeth (36) uit Kalmthout en Sebastiaan Vandermolen (38) uit Antwerpen begonnen op 1 juni 2016 aan hun tocht van 25.000 kilometer, wat overeenkomt met zo'n 590 marathons. De ultralopers, die werden ondersteund door hun partners Liesbeth Balemans en An Wouters, liepen van het meest noordelijke punt in Alaska naar het meest zuidelijke punt in Argentinië. Met hun project, dat de naam 'Via PanAm' kreeg, wilden de mannen geld inzamelen voor To Walk Again, de organisatie van Marc Herremans die zich inzet voor mensen met een fysieke beperking. "Marc en zijn schoonbroer hebben ons op weg gezet naar de Marathon des Sables, op die manier kennen we hem", klinkt het. "Dat we voor To Walk Again kozen, komt ook omdat we allebei veel mensen met een fysieke beperking kennen. Zo zit mijn schoonvader in een rolstoel. We weten hoe moeilijk het voor hen is", vertelt Weking.





Postkaarten

Weking en Sebastiaan rekenden op tal van sponsors om hun bedrag in te zamelen. "Momenteel zitten we aan iets meer dan 16.000 euro, maar ons doel is 25.000 euro. Dat zou symbolisch zijn: 1 euro per kilometer. Men kon gewoon een bedrag storten, maar er waren nog manieren. We hebben bijvoorbeeld ook postkaarten verkocht. Sponsors konden op voorhand zeggen vanuit welke locatie ze een postkaart wilden ontvangen met een bepaalde tekst erop. Om de rest van het bedrag in te zamelen, gaan we nog enkele evenementen zoals een natuurloop in de Kalmthoutse Heide en een aankomstfuif organiseren." Beide mannen betraden gisteren voor het eerst het nieuwe postrevalidatiecentrum REVAlution Center in het ziekenhuis van Herentals. Het centrum opende de deuren tijdens hun tocht. "Het is tof om te zien wat ervan geworden is. Dan zie je ook meteen hoeveel middelen mensen met een fysieke beperking nodig hebben."





Kristel Gevaert, algemeen directeur van To Walk Again, is uiteraard erg lovend over het project. "Het is een heel mooi project, vooral omdat het ook aanleunt bij onze doelstellingen. Wij sporen ook aan om te sporten en de fysieke grenzen te verleggen. We weten nog niet zeker waaraan we het bedrag zullen besteden. Als ze 25.000 euro halen, kunnen ze jaarlijks aan vier patiënten de mogelijkheid geven om hier een jaar te revalideren. Maar het kan ook voor onze skivakanties of voor nieuwe toestellen gebruikt worden. Het zal sowieso goed van pas komen", lacht Gevaert.