5 x uit in de Kempen dit weekend Onze tips voor het weekend van 23 en 24 maart Annelin Marien

21 maart 2019

HERENTALS 20 jaar Karel Expo

In Herentals kun je samen met het gezin enkele weekends naar een expo over Karel, het bekendste figuurtje van de Herentalse auteur en illustrator Liesbet Segers. Hoewel hij er nog altijd zeer jong uit ziet, wordt Karel al 20 jaar en dit weekend kun je zowel vrijdag, zaterdag als zondag van 14 tot 17 uur in Kasteel Le Paige bij Karel op bezoek gaan. In verschillende kamers kunnen de kleinsten op zoek naar Karel en tijdens de interactieve tentoonstelling beleven ze de boekjes in het echt. De toegang is gratis.

GROBBENDONK Showconcert Harmonie De Broedermin

In CC De Volle Vaart in Grobbendonk geven de muzikanten van Harmonie De Broedermin op zaterdag- en zondagavond het beste van zichzelf. Muziek uit Star Wars, La La Land en ‘14-’18 staat op het programma en speciale gasten zijn gitarist Luc Canters en zanger Kirri Valvekens. Het concert begint telkens om 20 uur onder leiding van Luc Van Gorp, tickets kosten twaalf euro en kun je bestellen op www.debroedermin.be.

EMBLEM Meat & Greet @ PitStop

Wie benzine door de aderen heeft stromen in plaats van bloed, kan zaterdag zijn hart ophalen bij snackbar PitStop in Emblem. Buiten hamburgers eten (‘Meat’) kun je ook oldtimers komen bekijken (‘Greet’) op de eerste Meat & Great van dit jaar. Eten en drankjes worden geserveerd door PitStop en de toegang is gratis, dus wie eens wil komen kijken naar speciale auto’s moet zeker eens langskomen. Autoliefhebbers zijn zaterdag van 12 tot 17 uur welkom op de Oostmalsesteenweg 92A in Emblem.

HERENTHOUT De Brassers en Red Zebra in De Lux

Concertzaal Lux in Herenthout kreeg lang geleden al U2, Madness, The Cure en The Stray Cats over de vloer en dit weekend komt de zaal opnieuw tot leven. De Brassers en Red Zebra zullen er zaterdagavond optreden, muziekliefhebbers zijn welkom vanaf 20 uur. Adres is Markt 23 in Herenthout en tickets zijn voor 22 euro verkrijgbaar op www.luxherenthout.be.

KESSEL BBQ-dag Chiro Gust

Als de lente voor de deur staat, wordt bij chiro Gust in Kessel elk jaar opnieuw de barbecue bovengehaald. Zondag kun je bij de chiro in de Heidestraat 15A tussen 12 en 19 uur een bord vlees en groenten eten voor vijf euro per stuk vlees en drie euro voor groenten. Bestellen kan op www.chirogust.be/bbq. Hopelijk hebben de Gusten ook de zon besteld voor wat voor veel mensen waarschijnlijk de eerste barbecue van het jaar is.