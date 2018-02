46ste dans- en turnshow van Corpus Sanum 22 februari 2018

02u35 0

In de sporthal van Sport.Vlaanderen, het vroegere Bloso in Herentals, organiseert de Herentalse turnvereniging Corpus Sanum op zondag 25 februari voor de 46ste keer zijn dans- en turnshow. Het thema van dit jaar is 'Around the world', waarin alle groepen een reis rond de wereld maken. In totaal komen de 500 leden van de vereniging in actie. Het zijn de kleutergroepen van Herentals en Morkhoven die om 13.30 uur de namiddag openen. De toegang bedraagt 10 euro, of 5 euro voor kortinghouders. In voorverkoop kost een ticket 8 euro. (TJH)