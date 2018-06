36 werknemers hopen op snelle overname GLASWERKEN VAN HEERTUM AAST OP FAILLIETE OMD JEF VAN NOOTEN

02u25 0 Herentals De firma OMD Glaswerken uit Herentals is failliet verklaard. In totaal dreigen 36 werknemers daardoor hun job te verliezen. Al ziet het er naar uit dat 2/3de van hen aan de slag kan bij Glaswerken Van Heertum uit Turnhout. "Maar eerst moeten de curatoren ons bod aanvaarden", zegt zaakvoerder Steven Wagemans.

OMD Glaswerken uit de Burchtstraat in Herentals werd in 1929 opgericht door Oscar Mols en Elza Dom. Het bedrijf was in handen van de derde generatie en telde 36 werknemers. Maar sinds enkele jaren ging het bergaf met het glasbedrijf. De zaakvoerder zag geen andere uitweg dan het faillissement aan te vragen. "Het bedrijf raakte voor het eerst in de problemen door de crisis van 2008 en is die eigenlijk niet meer te boven gekomen", vertelt algemeen directeur Rudy Van de Put. "Door het gebrek aan financiële middelen was er geen ruimte voor investeringen waardoor we nu eigenlijk een verouderd machinepark hebben. Ook liggen onze vaste kosten te hoog. Nochtans is het orderboek goed gevuld."





Schuldeisers

De zaakvoerders van OMD Glaswerken probeerden een overnemer te vinden, maar dat lukte aanvankelijk niet. Daarom werd een WCO-procedure opgestart om het bedrijf te beschermen tegen schuldeisers. Maar ook dat bracht geen snelle en structurele oplossing, waardoor er niks anders op zat dan de boeken neer te leggen. "Onze bekommernis gaat nu in eerste instantie naar onze medewerkers en de lopende bestellingen en werven", zegt Rudy Van de Put. "Er zijn gesprekken gaande met een ernstige kandidaat-overnemer waarvan we verwachten dat die snel worden afgerond. In dit scenario kan ook het merendeel van de medewerkers aan de slag blijven en kunnen werven snel worden heropgestart en bestellingen geleverd."





Deal nog niet rond

Die kandidaat-overnemer is Glaswerken Van Heertum uit Turnhout, onderdeel van de Groep Versmissen. Zaakvoerder Steven Wagemans bevestigt dat zijn bedrijf concrete interesse heeft, maar de deal is nog niet definitief rond. "De gesprekken zijn volop aan de gang, maar de curatoren moeten ons bod nog aanvaarden", zegt Steven Wagemans. "Bovendien moet het personeel bereid zijn om de trip naar Turnhout te maken."





Hoeveel van de 36 werknemers aan boord kunnen blijven na een overname door Van Heertum is nog niet duidelijk. Steven Wagemans schat 2/3de, maar een precies aantal ligt nog niet vast. "Een deel van het personeel zou in Turnhout aan de slag kunnen, waar we hen zouden inzetten voor interieurbeglazing en renovatie. De grote glasmontage zou dan in het bedrijfsgebouw in Herentals kunnen blijven, we zouden dat pand huren."





Bestellingen

Als de overname doorgaat, betekent dat ook goed nieuws voor de klanten van OMD Glaswerken. Op dit moment kunnen ze hun bestelde glas niet geleverd krijgen. "Maar als de overname snel rond is, zullen ze slechts een kleine vertraging oplopen", zegt Wagemans.