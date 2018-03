36 maanden cel voor verkrachter van bewusteloze vrouw 21 maart 2018

02u34 0

De 32-jarige Andy D.S. uit Herentals is schuldig bevonden aan de verkrachting van een bewusteloze vrouw. Hij krijgt 36 maanden cel, waarvan de helft voorwaardelijk. De belangrijkste voorwaarde is dat hij zich residentieel laat behandelen voor zijn drugsprobleem. Het slachtoffer was eind oktober samen met enkele andere vrienden op bezoek bij de man. Nadat ze te veel gedronken had, geraakte de vrouw bewusteloos. De bewoner maakte van de gelegenheid gebruik om haar te verkrachten. De verkrachting werd gefilmd door de andere vrienden die in de woning waren. Op de beelden is zelfs te horen dat de verkrachter er voor moest zorgen dat ook zij iets konden zien. Zij krijgen tot 10 maanden gevangenisstraf met uitstel voor schuldig verzuim. Het slachtoffer kon zich de verkrachting niet herinneren. De feiten kwamen pas aan het licht toen het verkrachtingsfilmpje per toeval door de politie op een gsm werd ontdekt in het kader van een ander onderzoek. (JVN)