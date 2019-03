36 maanden cel voor hardleerse drugsdealer Jef Van Nooten

11 maart 2019

19u04 0 Herentals De 39-jarige Kim V.D.B. uit Herentals is door de strafrechter in Turnhout veroordeeld tot een gevangenisstraf van 36 maanden. De helft van die straf is voorwaardelijk. De man werd in 2018 twee keer op korte tijd betrapt met drugs.

De politie voerde op 18 juni 2018 een huiszoeking uit bij Kim V.D.B. De agenten vonden er speed, weed, GHB, pepperspray en een werpster. Onderzoek wees uit dat hij op dat moment al anderhalf jaar drugs verkocht. Na enkele maanden voorhechtenis achter de tralies, kwam hij in augustus 2018 vrij onder voorwaarden. Zijn tijd in de gevangenis had weinig indruk gemaakt, want bij een nieuwe huiszoeking op 18 december werden opnieuw drugs gevonden waaronder cannabis en speed. De rechtbank veroordeelde V.D.B. tot een gevangenisstraf van 36 maanden, waarvan de helft effectief. Hij moet ook een boete van 8.000 euro betalen, maar daarvan is maar 2.000 euro effectief.

Het openbaar ministerie had gevraagd om een geschat vermogensvoordeel van 157.000 euro verbeurd te verklaren. De rechter houdt het op een verbeurdverklaring van 20.000 euro.