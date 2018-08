35.000 wielerfans smullen van Peter De Grote NA-TOURCRITERIUM EVENAART RECORDEDITIE WOUTER DEMUYNCK

03 augustus 2018

02u49 0 Herentals Het Boretti na-Tourcriterium was dankzij het prachtige weer en Sagan, Van Avermaet en de andere toppers gisteren een gigantisch succes. Op het hoogtepunt waren er zo'n 35.000 toeschouwers, wat een evenaring is van de vorige recordeditie. Wie er won? Sagan, of wat had u gedacht.

De veertiende editie van het Boretti na-Tourcriterium wordt er voor de organisatie eentje om in te kaderen. Herentals Fietst/Feest, de organisatie achter het criterium, kon uitpakken met wereldkampioen Peter Sagan, olympisch kampioen Greg Van Avermaet, Belgisch kampioen Yves Lampaert en Nederlands kampioen Mathieu Van der Poel. Het was dan ook over de koppen lopen op de Grote Markt. "Bij het begin van het criterium zaten we aan 30.000 toeschouwers, naar het einde toe is 35.000 een voorzichtige schatting", aldus woordvoerder Bart Timperman. "Dit is de beste editie, samen met diegene waarin Tom Boonen enkele jaren geleden meereed. Alle beste plaatsen waren ingenomen. Er heeft ook geen enkel incident plaatsgevonden, wat toch niet evident is met 30.000 man op de been. Beter doen dan deze editie wordt een uitdaging. Iedereen die we aanspreken, is tevreden."





To Walk Again

Wereldkampioen Peter Sagan was een belangrijke publiekstrekker. Tijdens de voorstelling van de renners wilde iedereen een handtekening of foto van de showman. "Ik heb bewondering voor Sagan", vervolgt Timperman. "Hoe hij tijd maakt voor zijn fans. Handtekeningen zetten, op de foto gaan... hij doet het allemaal met de glimlach."





Sagan trapte ook nog de afterparty op gang door als dj de eerste plaatjes te draaien. Hij deed dat ten voordele van To Walk Again, het goede doel waarvoor de organisatie middelen inzamelt en aandacht vraagt. In dat kader werd, net zoals vorig jaar, het klassieke bloemenmeisje vervangen door Jolien Van Loy, die in een rolstoel door het leven moet na een ongeval. Zij kwam de bloemen afgeven in een staprobot. "Sagan is deze namiddag (gisterennamiddag, red.) in alle discretie op bezoek geweest bij het REVALUTION Center in het ziekenhuis van Herentals. Hij was erg onder de indruk."





Yves Lampaert

Tijdens de voorstelling van de renners kregen de toeschouwers de kans om een selfie te nemen met hun favoriete renner of een handtekening te verzamelen. Zo ook Ludo Tibos (71) uit Mortsel. "Het is nog maar de eerste keer dat ik naar zo'n criterium ga. Ik wilde het wel eens meegemaakt hebben. Ik had graag een handtekening van Wout Van Aert verzameld, maar ik wil er ook zeker een van Yves Lampaert."





Vlag gesigneerd

Jean Eykmans slaagde erin een opmerkelijk attribuut te laten handtekenen door Peter Sagan. "Dit is de signaalgeversvlag van het wereldkampioenschap in Bergen (Noorwegen) in september 2017. Ik vond het nadien toevallig in een plas water. Sagan werd toen voor de derde keer op rij wereldkampioen, wat hem nooit eerder voorgedaan was."