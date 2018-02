31 jobs weg bij Electro Van de Water 21 februari 2018

02u46 0 Herentals De zaakvoerders van Electrogroothandel Van de Water aan Hannekenshoek in Herentals hebben gisteren de boeken neergelegd. De twintig bedienden en elf arbeiders van het bedrijf verliezen zo goed als zeker hun job. "Want de kans dat we een kandidaat-overnemer vinden, is klein. Daarvoor is het materiaal te verouderd", zegt curator Tom Robeyns.

De rechtbank van koophandel in Turnhout sprak gisteren maar liefst zestien faillissementen uit. Het zwaarste was ongetwijfeld dat van Electrogroothandel Van de Water uit de Hannekenshoek in Herentals.





Maar liefst 31 werknemers komen daardoor op straat te staan. "Het gaat om twintig bedienden en elf arbeiders", verduidelijkt Tom Robeyns. Hij is samen met Rudi Van Gompel aangeduid als curator voor het faillissement. "De werknemers zijn maandag door de bedrijfsleiding ingelicht. Ze zijn daarop naar huis gegaan."





De 31 getroffen personeelsleden werden gisteren niet meer op het werk verwacht. "Er zijn verschillende oorzaken", legt curator Tom Robeyns uit. "Het betreft hier een familiebedrijf uit de jaren 70, maar de zaakvoerders zijn niet mee gegroeid met de huidige tijden. Zo hebben ze de trein van de internetverkoop gemist, en kregen ze ook af te rekenen met zware concurrentie van de grotere ketens. De schuldenberg was niet zo groot, maar er was geen kentering in zicht."





Geen overnemer

De curatoren denken er aan om twee werknemers nog even in dienst te houden, om de lopende zaken af te handelen met betrekking tot de stockverkoop. De overige medewerkers mogen met onmiddellijke ingang op zoek naar ander werk. "Op dit moment is er namelijk nog geen enkele kandidaat-overnemer in beeld", legt Robeyns uit." En de kans is ook klein dat er één komt. Daarvoor is het materiaal wellicht te verouderd."





In de hoogdagen van het bedrijf werkten er een zestigtal medewerkers. De firma kent zijn oorsprong in 1946 toen Jules Van de Water een atelier oprichtte voor het herwikkelen van motoren. In 1970 kwam er naast dat atelier ook een groothandel in elektrische apparaten bij. In de jaren '90 ging de elektrogroothandel alleen voort en zijn de atelieractiviteiten overgedragen aan een andere vennootschap. (JVN)