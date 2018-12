30 maanden cel voor brandstichting aan kanaal Jef Van Nooten

12 december 2018

16u11 0 Herentals De 40-jarige Mario L. uit Herentals krijgt een gevangenisstraf van 30 maanden voor de brandstichting op 30 juni. Hij stak toen aan het kanaal in Herentals de tent van Jessy Remmers (38) in brand. Ook de vrouw zelf werd overgoten met benzine. “Maar er is geen enkele zekerheid dat hij de intentie had om haar te doden”, oordeelt de rechtbank.

Het slachtoffer hoopt op een veroordeling voor moordpoging. Dat was ook de aanvankelijke kwalificatie nadat Mario L. op 30 juni zowel Jessy Remmers als haar tent met benzine had overgoten langs het kanaal Herentals-Bocholt. Hij stak de tent in brand. Jessy had schrik dat hij dat ook met haar zou doen en sprong in paniek in het kanaal. Nadat de vlammen gedoofd waren, keerde Mario L. terug om de tent nog een tweede keer in brand te steken.

L. ontkende aanvankelijk in alle toonaarden. Maar blijven ontkennen had geen zijn. Zijn DNA werd aangetroffen op de emmer met benzine die hij had achtergelaten. Hij ging tot bekentenissen over, maar benadrukte dat het nooit zijn bedoeling was om Jessy zelf te treffen. Hij wilde alleen haar tent in brand steken. De rechtbank gelooft dat. Mario L. wordt dus niet gestraft voor moordpoging. “Jessy had geen fysieke verwondingen of brandsporen op haar kledij. Ze is dus alleszins niet door een brandende vloeistof of een brandend voorwerp geraakt”, aldus de rechtbank. “In de noodoproep wordt ook niet gesproken over het rechtstreeks bedreigen of viseren van Jessy.”

Jessy Remmers werd weliswaar met benzine overgoten. Maar volgens de rechtbank is het onduidelijk dat hij dit deed om haar in brand te steken, of dat het per ongeluk was bij zijn poging om de tent in brand te steken. “In de tweede fase (toen L. terugkwam om de tent een tweede keer in brand te steken, red.) concentreerde hij zich met zekerheid alleen op de tent. Dat wijst er op dat het zijn bedoeling was de tent in brand te steken. Er is geen enkele zekerheid dat hij de intentie had om Jessy te doden.”

De rechtbank hield bij de strafmaat rekening met het strafverleden van Mario L. Amper twee maanden voor de feiten werd hij nog tot een werkstraf van 100 uur veroordeeld voor geweldsdelicten. “Dit heeft de beklaagde echter niet tegen gehouden om deze ernstige feiten te plegen. Het drugsgebruik van de beklaagde en zijn antisociale persoonlijkheidselementen houden een verhoogd risico in op nieuwe misdrijven, hetgeen ook blijkt uit zijn strafverleden.”

Slachtoffer Jessy Remmers krijgt een morele schadevergoeding van 1.000 euro en een materiële schadevergoeding van 750 euro.