29 Bataljon Logistiek steunt goede doelen 01 februari 2018

Net voor het jaarlijkse nieuwjaarsconcert in 't Schaliken in Herentals, reikte het 29 Bataljon Logistiek uit Grobbendonk vier cheques uit aan evenveel goede doelen. De bedragen komen van opbrengsten van diverse activiteiten die vorig jaar werden georganiseerd. Het Olivia Hendrickx Fund kreeg een bedrag van 14.000 euro, Revalidatiecentrum Pulderbos ontving 2.000 euro. Er was 1.000 euro voor de Zuidkempische Werkplaatsen van Herentals en 2.500 euro voor welzijnsorganisatie Ter Loke.





(TJH)