27 lokale belastingen in Turnhout, amper 6 in Lille 04 mei 2018

02u29 13 Herentals Het aantal lokale belastingen dat inwoners moeten betalen, varieert sterk per gemeente. Volgens een onderzoek van Voka staan Mechelen (31) en Turnhout (27) boven aan de lijst. Lille kent daarentegen slechts zes soorten lokale belastingen.

Wie in de regio Mechelen en Kempen woont, betaalt gemiddeld 15 lokale belastingen. Dat kan gaan van een belasting op valse alarmmeldingen tot een belasting op drijfkracht of zelfs een belasting voor het niét hebben van een parkeerplaats. Onderzoek van Voka - KVK Mechelen-Kempen wijst uit dat er wel grote verschillen zijn tussen de gemeenten onderling. "Bovenaan de lijst staan Mechelen (31), Turnhout (27), Sint-Katelijne-Waver (24), Herentals en Dessel (beide 22). Onderaan vinden we Baarle-Hertog (7) en Lille (6)", zegt Renilde Craps van Voka. "We vragen niet om een afschaffing van die eigen belastingen. Gemeenten moeten nog altijd de mogelijkheid hebben om, via die fiscaliteit, gewenste en ongewenste effecten te stimuleren of af te remmen. Maar de eigen belastingen mogen niet dienen om de algemene financiering op te krikken. De aanvullende personenbelasting en de opcentiemen zouden moeten volstaan." (JVN)





