25 maanden voor wervendief 14 juli 2018

Herentalsenaar Manuel L. (29) is door de rechter in Turnhout veroordeeld tot een celstraf van 25 maanden (waarvan 10 met uitstel) voor een reeks inbraken op bouwwerven in Herentals en omgeving. Medeplichtige Matthias D.C. - de halfbroer van L. - kreeg een werkstraf van 120 uren. Sofie G. - de inmiddels hoogzwangere vriendin van L. - kreeg een probatiestraf van 20 maanden wegens heling. (KDC)