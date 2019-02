2.200 mensen verwelkomen vorstenpaar aan Lakenhal in Herentals Kristof Baelus

26 februari 2019

17u13 0 Herentals Koning Filip en Mathilde hebben dinsdagnamiddag een bezoek gebracht aan de Lakenhal in Herentals, die op de UNESCO-Werelderfgoedlijst staat. Nadien namen ze ruim de tijd om de inwoners te begroeten. Zo’n 2.200 mensen zakten af naar de Grote Markt.

Een kwartier later dan voorzien kwam het Vorstenpaar aan op de Grote Markt in Herentals voor een bezoek aan de Lakenhal. Mien Van Olmen kreeg als fiere burgemeester de eer om het vorstenpaar als eerste de hand te schudden.

Pianoconcert

Daarna bezochten ze de Lakenhal, een belangrijke getuige van het rijke verleden van Herentals. Hier genoten ze samen van een pianoconcert. Daarna volgde een receptie en ondertekende het vorstenpaar het Gulden Boek. Tijdens de receptie namen ze van de gelegenheid gebruik om uitgebreid kennis te maken met de 80 genodigden waaronder enkele sporters, G-sporters, kunstenaars en klimaatjongeren.

Nadien kwam het langverwachte moment voor menig Herentalsenaar, het vorstenpaar kwam de inwoners persoonlijk begroeten en maakte af en toe zelfs tijd voor een praatje. Meer dan 200 mensen woonden het moment bij op de warme Grote Markt.

Veel kinderen

Opmerkelijk was de liefde van Filip en Mathilde voor de kinderen uit het kleuter- en lageronderwijs van Herentals. Zij konden het bezoek van het Vorstenpaar sterk appreciëren. De Belgische driekleur en honderden Belgische vlaggetjes kleurden de Grote Markt zwart-geel-rood.

“Wij zijn heel blij dat we hier kunnen zijn en de koning en koningin voor de eerste keer gaan ontmoeten”, zegt Mathieu Stousens (7) uit De Wijngaard. “Het is wel warm maar dat hebben we er voor over.”

Chocolade

Tijdens hun bezoek aann de Lakenhal kreeg het Vorstenpaar ook een foto van hun gezin uit heerlijke chocolade overhandigd van vzw Twerk uit Herentals, een maatwerkbedrijf voor volwassenen met autisme. Hun aanwezigheid op de Grote Markt ging Mathilde dan ook niet onopgemerkt voorbij.

“Toen Mathilde ons buiten kwam begroeten zei een van onze doelgroepmedewerkers dat ze moest genieten van de chocolade, waarop Mathilde meteen enthousiast werd”, zegt Jitze Haverals, begeleidster bij vzw Twerk. “Ze vroeg ons ook of het makkelijk was om van de chocolade af te blijven tijdens het werk. Het was een unieke ervaring voor onze doelgroepmedewerkers.”

Ook Niene Mertens was bij de gelukkigen en werd op school uitgekozen om het Vorstenpaar te ontmoeten in de Lakenhal. “Op school was ik uitgekozen om de koning en koningin te mogen ontmoeten”, zegt Niene. “Het is een hele eer, niet iedereen kan ze ontmoeten van zo dichtbij.”

Het intreden van het Vorstenpaar in Herentals duurde ongeveer anderhalf uur en verliep zonder grote incidenten, enkel het Rode Kruis moest een persoon te hulp komen door de warmte.