175 leerlingen proeven van studierichtingen 28 maart 2018

In de GO! Campus de Vesten in Herentals vond gisteren de DOE-dag plaats. 175 kinderen van het vijfde en zesde leerjaar konden proeven van de verschillende studierichtingen in de secundaire school. "Dit is een actieve manier om de kinderen warm te maken voor het middelbaar", zegt adjunct-directrice Katrien Adriaensens. Shirine en Lizzy uit basisschool De Vlindertuin in Lille proefden onder meer van de Cognosco-richting. "Wij maken met letterkoekjes een gedicht, het is hier heel leuk, maar weten nog niet goed welke richting we gaan volgen volgend schooljaar." (MVBO)