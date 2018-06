15 jobs gered bij OMD Glaswerken na overname 16 juni 2018

02u43 0 Herentals De overname van het failliete glasbedrijf OMD uit Herentals is afgerond. Glaswerken Vanheertum uit Turnhout neemt wel slechts 15 van de 36 werknemers mee over, dat is minder dan vooraf werd gehoopt door de zaakvoerders van OMD.

Drie dagen nadat OMD Glaswerken uit Herentals failliet werd verklaard, is gisteren de overname door Glaswerken Vanheertum afgerond. "Het is snel gegaan, maar het waren harde en moeilijke onderhandelingen", zegt zaakvoerder Steven Wagemans.





Glaswerken Vanheertum neemt het handelsfonds over, vijftien medewerkers en vijf voertuigen met gereedschappen, waaronder een kraanwagen voor het zware werk. "De gebouwen en machines in Herentals niet. Die zullen door de curator worden verkocht."





Naar Turnhout

Daardoor zullen op korte termijn alle activiteiten - en dus ook de werknemers - volledig naar Turnhout verhuizen. Aanvankelijk was er sprake dat de overnemer de gebouwen in Herentals zou huren.





Intussen is onder de naam OMD Glaswerken een nieuwe firma opgericht die zich specialiseert in glasmontage voor buitenschrijnwerk, projecten en vitrines. Glaswerken Vanheertum richt zich vooral op interieurprojecten. "Precies door die complementariteit van de twee ondernemingen hebben we zo hard gevochten om het bedrijf te kunnen overnemen", aldus nog Steven Wagemans.





Niet 2/3de van het personeel zoals vooropgesteld, maar 15 van de 36 werknemers kunnen mee de overstap maken. "De 15 mensen die overkomen, zijn key personen uit het failliete bedrijf, zowel bedienden als arbeiders. Voor de klanten blijven zij het aanspreekpunt. Zelfs de telefoonnummers en mailadressen blijven dezelfde", zegt Wagemans.





Maandagochtend worden de activiteiten hernomen. Er is een eerste werkplanning gemaakt, en leveranciers hebben hun goederen vrijgegeven. (JVN)