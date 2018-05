14 drugsdelicten op Replay Festival 02 mei 2018

Op Replay Festival stelde de politie afgelopen weekend 14 drugsdelicten vast: 10 onmiddellijke minnelijke schikkingen, één proces-verbaal voor het roken van een joint, één minderjarige kreeg een proces-verbaal omdat een minnelijke schikking voor hen niet mogelijk is, en twee dealers werden betrapt. De ene bezat 45 xtc-pillen, de andere had een aantal doses coke en MDMA. Een van de twee mannen werd opgepakt op aangeven van de security van het festival. "Dat bewijst dat de organisatie ook streng optreedt", vertelt commissaris Dirk Van Peer. Het aantal feiten lag volgens de commissaris aanzienlijk lager dan vorige edities. "Dat is een teken dat de mensen beginnen te weten dat we er streng op controleren." Er waren zeven kleine schermutselingen, die snel onder controle waren. (WDH)