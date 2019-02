11-jarige Ean rijdt tot 106 km/uur (!)

en wordt tweede op World Series Karting Kristof Baelus

07 februari 2019

18u53 0 Herentals De elfjarige Ean Eyckmans behaalde tijdens de eerste wedstrijd van WSK Super Master Series Kampioenschap in Adria, nabij Venetië, een knappe tweede plaats.

Met het Baby Race Team uit Italië zet Ean de snelste tijd neer en is hij op weg naar een mooie plaats in het klassement. Ook hier staat hij momenteel op de tweede plaats. “Ik had wel verwacht dat er een podiumplaats kon inzitten, maar een tweede plaats had ik niet verwacht”, zegt Ean. Tijdens de kwalificatie had ik pech, maar dat heb ik goedgemaakt tijdens de race zelf.” Dat het racen hem in het bloed zit, is wel duidelijk. Ook zijn papa Wim Eyckmans is geen onbekende in de autosport. Met zijn kart scheurde de elfjarige piloot met een maximumsnelheid van 106 kilometer per uur over het parcours.