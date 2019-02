101-jarige Jerome zingt nog elke week in kerkkoor Kristof Baelus

22 februari 2019

22u11 0 Herentals De jarige Jerome Bleys mocht in woonzorgcentrum Vogelzang in Herentals maar liefst 101 kaarsjes uitblazen. Stilzitten is niks voor hem. Wekelijks trekt hij nog naar de kerk voor de repetities van zijn kerkkoor.

In woonzorgcentrum Vogelzang mogen ze niet elke dag de verjaardag vieren van een 101-jarige bewoner. Er was dan ook een grote taart voorzien en alle leden van het kerkkoor waar de man lid van is waren aanwezig om er heugelijk een feest van te maken.

“Al van mijn 11 jaar zit ik in de muziekwereld”, zegt Jerome. Eerst leerde ik trompet spelen, pas later ben ik beginnen zingen. Maar een carrière heb ik er nooit van kunnen maken.”

Al 25 jaar

Elke week komt een vriend die ook in het koor zingt Jerome ophalen voor zijn wekelijkse repetitie. Met veel passie maakt hij al 25 jaar deel uit van het koor.

“We gaan niet alleen repeteren, ook met begrafenissen of de zondagsviering zorgen wij voor een muzikale noot in de kerk”, klinkt het. “Ik verblijf nu drie jaar in het woonzorgcentrum Vogelzang en ik heb hier ook een klein orgel op met kamer staan”, zegt Jerome. “Zolang ik kan, zal ik blijven zingen in het kerkkoor.”