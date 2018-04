1 trein op 3 uit Brussel is te laat STIPTHEID IN AVONDSPITS GAAT VAN KWAAD NAAR ERGER JEF VAN NOOTEN

06 april 2018

02u37 7 Herentals De stiptheid van de Kempense treinverbindingen gaat van kwaad naar erger. Pendelaars die vorig jaar in de avondspits van Brussel naar Turnhout reisden, kwamen één keer op de drie aan met vertraging. "Het dieptepunt was november 2017 met een stiptheid van 56%", zegt Yoleen Van Camp.

Wie 's ochtends van Turnhout naar de hoofdstad pendelt, kan over het algemeen nog rekenen op een behoorlijke stiptheid. In 2017 reed 89,5% van de treinen op tijd. Of beter: 89,5% van de treinen die reden, arriveerde op tijd. Want 117 treinen werden gewoon afgeschaft en die worden niet mee in rekening gebracht. "Maar de grote problemen blijven zich vooral situeren in de avondspits, als de trein vanuit Binche over Brussel naar Turnhout moet. Kempense pendelaars die op tijd thuis wilden geraken, waren er in meer dan 30% van de gevallen aan voor de moeite, aangezien er een stiptheid was van 69,4%", zegt federaal parlementslid Yoleen Van Camp (N-VA). Zij vroeg de cijfers op bij minister Bellot. "Het dieptepunt was november 2017 met een stiptheid van 56%. Op het traject Binche-Turnhout waren er 133 afgeschafte treinen. In totaal waren er dus 250 treinen afgeschaft tussen Turnhout en Binche in 2017."





Alternatief niet beter

Wie een alternatief zoekt voor de 'rechtstreekse' trein van Turnhout naar Brussel (met slechts een paar haltes) kan voor de P-trein (met meer tussenstops) vanuit Mol opteren. Maar ook dan kwam je in 2017 vaak te laat aan op je bestemming. "Pendelaars die dan maar de P-trein naar en van Brussel wilden nemen om toch op tijd te komen, waren er ook vaak aan voor de moeite. In de ochtend heeft deze verbinding nog een stiptheid van 84,4%, 's Avonds valt dit echter terug naar 60,8%, met als absolute dieptepunt een stiptheid van 25% in december 2017. Het voordeel is wel dat er weinig tot geen afschaffingen zijn op deze P-verbinding", zegt Van Camp. Voor pendelaars die naar Antwerpen reizen, was er beter nieuws in 2017. "Van Turnhout naar Antwerpen was er in de ochtend een stiptheid van 91,8% en werden er 64 treinen afgeschaft. In de avond ging het om een stiptheid van 85,5% en 46 afgeschafte treinen. Van Mol naar Antwerpen was er in de ochtend een stiptheid van 84,8% en werden er 81 treinen afgeschaft. In de avond daalde het stiptheidscijfer naar 81,8%, maar werden er 'maar' 64 treinen geannuleerd." Voor heel 2017 gaat het dus om 510 (deels) afgeschafte treinen op de lijnen van de Kempen naar Antwerpen en Brussel. Yoleen Van Camp spreekt van een horrorjaar en hoopt dat de situatie verbetert wanneer treinen vanaf 2020 niet meer doorrijden tot in Binche. Daarnaast ijvert ze voor een ontdubbeling van het spoor tussen Turnhout en Tielen, en de ondertunneling van de overwegen in Herentals.