1.500 gezinnen zonder stroom na koperdiefstal 07 juni 2018

Meer dan 1.500 gezinnen uit Herentals, Noorderwijk en Herenthout hebben dinsdagavond laat anderhalf uur zonder elektriciteit gezeten. De stroompanne kwam er na een mislukte koperdiefstal.





Dieven probeerden dinsdagavond rond 23.10 uur koper te stelen uit een cabine aan de voormalige fabrieksgebouwen van Henrad aan de Herenthoutseweg in Herentals. Tijdens die diefstalpoging veroorzaakten de dieven een kortsluiting in de cabine. Klokslag 23.11 uur viel de elektriciteit uit in de Herentalse buitenwijken Krakelaarsveld en de Molekens, de industriezone rond Herentals-Industrie, een flink deel van Noorderwijk en de buitenrand van Herenthout. Ruim 1.500 gezinnen kwamen zonder stroom te zitten. Na anderhalf uur had Eandis het probleem verholpen. De koperdiefstal was niet zonder gevaar voor de dieven. Op de kabels in de cabine staat 15.000 volt. (JVN)





