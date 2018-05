"We zullen dat uitschot voorlopig tolereren" EX-COLLEGA'S VERPLEEGSTER CHRISTINE LENAERTS BEWAKEN MOORDVERDACHTE JEF VAN NOOTEN

18 mei 2018

02u59 0 Herentals Moordverdachte Marco L. (43) heeft het gisteren meteen bont gemaakt in de gevangenis. Hij bedreigde een vrouwelijke cipier. Zijn verblijf in de Turnhoutse gevangenis was al delicaat, want veel cipiers hebben er ooit nog samen gewerkt met slachtoffer Christine Lenaerts.

Eén nacht nadat Marco L. (43) en Ashley V.D.V. (33) uit Herentals woensdagavond door Spanje aan ons land werden uitgeleverd op verdenking van de moord op gevangenisverpleegster Christine Lenaerts (45) uit Bouwel, zijn ze gisterochtend voor de onderzoeksrechter in Turnhout verschenen. Die besliste hen allebei aan te houden op verdenking van roofmoord en wederrechtelijke vrijheidsberoving.





Zwijgrecht

Het bezoek aan de onderzoeksrechter was van korte duur. Geen van beiden heeft voorlopig de moord bekend. "We beroepen ons voorlopig op ons zwijgrecht. We willen eerst rustig het dossier bestuderen vooraleer hij dinsdag voor de raadkamer moet verschijnen", zegt de advocate van Marco L. Na zijn verschijning voor de onderzoeksrechter werd L. naar de gevangenis in Turnhout gebracht. Daar hadden de cipiers vorige week nochtans te horen gekregen dat hij in een andere gevangenis zijn voorhechtenis zou uitzitten. Omdat te veel cipiers van de gevangenis in Turnhout slachtoffer Christine Lenaerts kennen of er ooit mee hebben samen gewerkt. "Blijkbaar is hij dan toch aan ons toegewezen", getuigt een cipier. "We zijn er niet echt enthousiast over natuurlijk, maar we kunnen er niks aan veranderen. Zolang hij zich redelijk gedraagt, zullen we hem wel tolereren, maar voor ons is hij uitschot van het laagste soort."





Sigaret

Marco zette zijn imago onmiddellijk kracht bij. Meteen toen hij zijn eerste voet binnen de gevangenismuren zette, begon hij amok te maken. "Bij aankomst eiste hij meteen om een sigaret te mogen roken op de koer. Even later bedreigde hij een vrouwelijke cipier. Het leverde hem meteen een tuchtmaatregel op. In afwachting van de tuchtprocedure mag hij al zeker drie dagen geen wandeling maken, en eventueel bezoek moet achter glas plaatsvinden", klinkt het nog in de gevangenis. Ook 'partner in crime' Ashley V.D.V. liet gisteren meteen van zich spreken. Zij vond er niet beter op dan in een legging versierd met doodskoppen voor de onderzoeksrechter te verschijnen. Toen ze terug werd weggebracht, beeldde ze ook een revolver uit met haar vingers. Ashley werd na afloop naar de gevangenis in Hasselt gebracht. Volgens een normale gang van zaken zou ze naar de gevangenis in Antwerpen zijn gebracht, maar dat was geen optie omdat het slachtoffer daar werkzaam was op het moment van de moord.