(W)Onderwijs viert carnaval met grote optocht en sluit ‘gekke week’ af Kristof Baelus

01 maart 2019

12u09 2 Herentals Zowel de kleuters als de leerlingen van het eerste tot het vierde leerjaar waren verkleed van ridders en prinsessen tot superhelden. Met een grote optocht trokken ze door de Herentalse straten, veel ouders, grootouders en toevallige passanten moedigden de kleine deelnemers aan.

Zelf de miezerige neerslag kon de pret bij de leerlingen niet drukken, met veel muziek, gedans en alleen maar blije gezichten trok de stoet doorheen Herentals. Niet alleen bij de kinderen vielen de blije gezichten meteen op, ook bij ouders en grootouders waren duidelijk fiere uitdrukkingen op te merken.

Tijdens de stoet was er geen glimp van slingers of confetti te bespeuren. “We mogen van de stad al enkele jaren geen confetti meer gooien, het is nadien ook zeer moeilijk op te ruimen”, zegt de directie. “Op zich is dat geen probleem, onze leerlingen vragen er ook niet naar.”

De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar zagen we her en der in de stad opduiken. Zij spelen een groot stadsspel met durf en doe opdrachten. Voor hen was het extra leuk aangezien het net wekelijkse markt was in het Herentalse centrum.

Hiermee sluit de school hun ‘gekke week’ af waarbij de leerlingen elke dag ‘een beetje gek’ mochten doen.