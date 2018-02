(W)Onderwijs krijgt schoolstraat 17 februari 2018

Vanaf maandag 19 feburari wordt ter hoogte van basisschool (W)Onderwijs, gevestigd in de Nonnenstraat in Herentals, een schoolstraat ingevoerd. Het betreft het deel van de Nonnenstraat, tussen de Lantaarnpad en de Koppelandstraat en in de Kloosterstraat.





In die straten zal op het einde van elke schooldag gedurende tien minuten geen verkeer worden toegelaten. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is dat van 15.30 uur tot 15.40 uur, op woensdagmiddag van 12.10 uur tot 12.20 uur.





Het project loopt tot het einde van dit schooljaar. Nadien gaan de school en de stad het geheel evalueren. (TJH)