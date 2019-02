‘Vergeet de mooie dagen niet’ in woonzorgcentrum Sint-Anna Jef Tegenbos

15 februari 2019

20u38 0

Op woensdag 20 februari is Martine Dams opnieuw te gast in Herentals. In woonzorgcentrum Sint-Anna, Vorselaarsebaan 1a in Herentals, brengt de zangeres het liedjesprogramma ‘Vergeet de mooie dagen niet’. Zij vertelt en zingt over de diepste gevoelens en de kwetsbaarheid van mensen met dementie.

De namiddag begint om 14.30 uur en is gratis toegankelijk. Het betreft een organisatie van de Familiegroep (jong)Dementie, regio Herentals. Dit in samenwerking met Vormingsplus Kempen, ECD Tandem en het HuisvandeMens Herentals.

Meer over Herentals

samenleving