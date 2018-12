“Veel pakjes belanden terug bij de afzender.” Google wil nieuwe straatnaam niet erkennen Kristof Baelus

02 december 2018

14u31 0 Herentals Erwin Peeters uit de Armand Toremansstraat zit met de handen in het haar. Zijn straatnaam wijzigde in april 2017 maar Google wil deze na herhaaldelijke meldingen niet aanpassen. Zijn pakjes, vooral uit het buitenland, raken meestal niet tot bij zijn woning en belanden terug bij de afzender.

Erwin Peeters maakte maar liefst 12 officiële meldingen bij Google maar kreeg geen reactie. Na een klacht via klacht.nl kwam hij te weten dat Google niet wenst te reageren. “Mijn pakjes komen vaak niet aan omdat firma’s naar mijn oude adres zoeken en dan moet ik telkens naar een verdeelpunt mijn pakje ophalen. Enkel de pakjes van Bpost en PostNL komen wel aan. Het is nu al anderhalf jaar dat de straatnaam gewijzigd is en de problemen blijven aanslepen”, zegt Peeters.

Ook bij de opkomende mobiele verkeersapp Waze maakte Erwin melding van de naamsverandering van zijn straat, zij pasten dit snel aan, ook TomTom volgde nadien vrij snel. “Na mijn melding bij Waze kwamen medewerkers controleren dat de wijziging echt was, enkele weken nadien was het aangepast in hun systeem. ik snap niet waarom dit bij Google niet kan”, zegt Peeters.

Sommige site’s geven ondertussen wel het correcte adres van Erwin weer maar gezien het overgrote deel van de websites werkt met Google Maps blijft het voor de man een groot probleem.