"Té veel verkeersdoden té dicht bij elkaar" Ouders fietsen zondag langs plaats waar hun kind verongelukte JEF VAN NOOTEN

08 juni 2018

02u39 0 Herentals De provinciale afdeling van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen organiseert zondag een fietstocht langs een tiental SAVE-borden. Bij elk bord wordt halt gehouden om het kind te herdenken dat op die plaats verongelukte. "We willen de aandacht erop vestigen dat zo dicht bij elkaar zoveel kinderen het leven lieten", zegt Jan Meeusen.

'Word nooit lid van onze vereniging.' Dat is de slogan van de vzw Ouders van Verongelukte kinderen. Maar de vereniging krijgt er helaas elk jaar leden bij, ook vanuit de Kempen. De Antwerpse afdeling van de vzw Ouders van Verongelukte kinderen wil autobestuurders én gemeentebesturen nog eens extra op het belang van veilig verkeer wijzen. De ouders organiseren daarom voor het eerst een fietstocht langs een tiental SAVE-borden in de regio Turnhout.





Nadja (14)

"Traditioneel vinden tweemaandelijkse praatwandelingen plaats met de lotgenoten. Maar deze keer is geopteerd voor een symbolische fietstocht langs SAVE-borden, die de stille getuigen zijn van de locaties waar de afgelopen jaren kinderen zijn verongelukt in het verkeer", vertelt Jan Meeusen. Zijn dochter Nadja overleed op 7 mei 2013 op 14-jarige leeftijd toen ze op weg naar school door een vrachtwagen werd aangereden op het kruispunt van de Veedijk met de Steenweg op Gierle in Turnhout.





SAVE-charter

Met de fietstocht willen de lotgenoten elkaar een hart onder de riem steken. Door telkens met de betrokken ouders een moment stil te staan bij het verschrikkelijk verlies. Maar de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen wil met de fietstocht ook een boodschap geven. "We willen de aandacht vestigen op het feit dat zo dicht bij elkaar zoveel kinderen omkwamen. Vooral op de dichtbevolkte as Oud-Turnhout/Turnhout/Vosselaar/Beerse volgen de locaties elkaar in sneltempo op", zegt Jan Meeusen. "Gelukkig hebben deze vier gemeenten recentelijk als Stadsregio het SAVE-charter ondertekend, met het engagement om gezamenlijk de verkeersveiligheid voor de jongeren te verhogen."





De ouders van verongelukte kinderen beginnen hun fietstocht zondag aan het SAVE-bord voor Nadja Meeusen. Van daaruit fietsen ze achtereenvolgens naar de locaties waar Sander Van Dyck, Gilles Dierckx, Mike Geudens, Jan Vermeiren, Sofie Van den Ouwekand, Jonas Geelen, Benna Lyes, Nick Vermeiren, en Joyce Baelemans en Dorien Vansprengel het leven lieten. Tussendoor wordt ook halt gehouden op een locatie waar alle kinderen herdacht worden die gestorven zijn op een plaats waar de fietstocht niet passeert zoals Robbe Nuyts, Sam Moelants en Elisa Dierckx.