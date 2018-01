't Grotteke in het nieuw tegen 100ste verjaardag OCMW KRIJGT GROEN LICHT VOOR BEHEERPLAN BEGIJNHOF JOLIEN THIBAUT

02u38 0 Vanderveken Bezoekers Jozef Heyns & Rita Janssens voor de grot. Herentals Het OCMW van Herentals kreeg zopas goed nieuws van het Agentschap Onroerend Erfgoed. Zij gaf aan het OCMW groen licht voor het nieuwe beheerplan van het Herentalse Begijnhof. Eén van de zaken waarop gefocust zal worden, is de herwaardering van 't grotteke, dat in 2019 100 jaar bestaat. Dat staat er de laatste tijd verloederd bij.

Verschillende buurtbewoners en bezoekers van 't grotteke klaagden de slechte toestand van de plaats al eerder aan. Het waren vooral de hangjongeren die er de laatste maanden een boeltje van maakten en regelmatig het één en ander vernielden aan de plek. De buurtbewoners zijn dan ook blij en opgelucht dat de gemeente eindelijk actie onderneemt voor een voor hun historisch monument met veel betekenis.





Vanderveken De tekst boven het Mariabeeld is verroest en valt bijna naar beneden.

"Pijnlijk"

Jozef Heyns (86) is één van de mensen die naar de gemeente en het OCMW zijn gestapt met de vraag om 't grotteke een opwaardering te geven. "Ik kom hier al meer dan veertig jaar verschillende keren per week", vertelt Jozef. "Voor mij heeft het Begijnhof en 't grotteke veel waarde. Een paar jaar geleden heb ik zelfs nog enkele schilder- en herstellingswerken aan de grot gedaan. Het is voor mij heel pijnlijk om te zien dat zo'n mooie plek er nu zo verlaten uitziet."





Vanderveken Op het schuilhutje liggen nog giftige asbestplaten. Dat hutje zal worden afgebroken.

Ook paadje vernieuwd

Jozef en zijn vrouw Rita zijn al jaren kind aan huis bij het dienstencentrum aan het Begijnhof. Jozef volgt er tekenles en Rita doet er aan kantklossen. Toen Jozef zelf niet meer uit de voeten kon, heeft hij het OCMW gecontacteerd voor de vernieuwing van de grot. "Zij waren onmiddellijk enthousiast. Ik ben dan ook heel blij dat er eindelijk actie wordt ondernomen", vertelt Jozef. "Ik merk dat bij de mensen het christelijke geloof volledig aan het verdwijnen is. Misschien dat dankzij de opwaardering 't grotteke weer nieuwe bezoekers zal trekken", besluit Jozef.





In de loop van dit jaar zullen er enkele restauratiewerken gebeuren aan en rond de grot. Alle originele elementen blijven uiteraard bewaard. De schuilplaats met de betonplaten en de bankjes zullen volledig verdwijnen. Enkel de bedankstenen die tegen de betonplaten hangen zullen zo veel mogelijk worden gevrijwaard. Ook de overdaad aan bijkomende elementen zal worden beperkt zodat de focus terug ligt op de Lourdesgrot en de treurwilg. Het paadje naar de grot wordt ook vernieuwd.





In de zomer van 2019 bestaat de Lourdesgrot 100 jaar. Het OCMW hoopt tegen dan alle werken klaar te hebben. De buurtbewoners van het Begijnhof hopen tegen dan op een nieuwe inhuldiging van hun Grotteke.