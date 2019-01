‘t Gerief schenkt 5629,5 euro aan vzw De Fakkel Kristof Baelus

22 januari 2019

De medewerkers van dienstenchequebedrijf ‘t Gerief verkochten in het najaar van vorig jaar bamboe poetsdoekken aan hun klanten ten voordele van vzw De Fakkel. De Fakkel bestrijdt armoede en uitsluiting in Herentals door neen toekomst de creëren voor zij die in een vaak uitzichtloze situatie zitten. Hans Bouwen, directeur van ‘t Gerief, kon een cheque van maar liefst 5629,5 euro overhandigen aan de mensen van vzw De Fakkel.