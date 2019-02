‘Rijdende bib’ gaat langs in woonzorgcentra Jef Tegenbos

28 februari 2019

16u52 0 Herentals In Herentals kunnen de drie woonzorgcentra een beroep doen op een zorgbib. Met dit initiatief van Rode Kruis Vlaanderen, dat de boeken schenkt, krijgen de bewoners de gelegenheid om in een ‘rijdende bib’ boeken gratis te lenen.

“Wij steunen de woonzorgcentra Sint-Anna, Bremdael en Vogelzang”, zegt Jef Dierckx, voorzitter van de Herentalse afdeling van het Rode Kruis. “Daarvoor doen we een beroep op een tiental vrijwilligers. Mensen die samen met de bewoners de boeken uitkiezen. In de bib zitten er boeken van allerlei genres en met allerlei lettertypes, zodat iedereen zijn gading kan vinden. Ook cd’s kunnen er verkregen worden. Enkele keren per jaar wordt het aanbod aangepast.”

Eén van de vrijwilligers die voor het Rode Kruis in Vogelzang actief is, is Ria Van Mechelen. “Onze taak bestaat er niet alleen in om met de mensen boeken te kiezen. Ook een luisterend oor kan heel belangrijk zijn. Er zijn inderdaad bewoners die geen of nauwelijks bezoek krijgen. Dan is een praatje en een schouderklopje meer dan welkom.”

Thrillers

Een vaste klant in de zorgbib van Vogelzang is Madeleine Houben, 97 jaar en een grote fan van thrillers. “Ik lees graag de boeken van Agatha Christie en Pieter Aspe”, vertelt Madeleine. “Zij hebben voor mij geen geheimen meer. Ik ben enorm tevreden met dit schitterende initiatief.”

Het Rode Kruis zou in de toekomst zijn aanbod nog willen uitbreiden, eventueel naar het ziekenhuis. “Daarvoor hebben we nog meer vrijwilligers nodig”, reageert de voorzitter. “Iedereen die zich daarvoor wil engageren is meer dan welkom.”