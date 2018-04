"Onze vernedering en pijn. Daar genoten ze van" KOPPEL VERDACHT VAN MOORD OP VERPLEEGSTER SLOEG AL EERDER TOE WOUTER DEMUYNCK

30 april 2018

02u39 0 Herentals Ashley V.D.V. (33) en haar vriend Marco L. (43), die van de moord op gevangenisverpleegster Christine Lenaerts (45) verdacht worden, hebben eerder ook al genadeloos toegeslagen bij een homejacking op een koppel uit Herentals. Slachtoffers Mario Logothetis (26) en Britney Verhelst (18) begrijpen niet dat Marco na acht maanden al vrijkwam en dat Ashley nog op penitentiair verlof mocht.

De feiten dateren van 30 april 2017. Mario Logothetis (26) opende om 20 uur 's avonds de deur van zijn woning aan de Sint-Magdalenastraat nadat Ashley en Marco hadden aangebeld. Wat volgde was een twee uur durende nachtmerrie voor Mario, zijn vriendin Britney Verhelst (18) en hun vriend Chavez Smits (23). "Meteen kwamen ze binnen met een matrak. Ze pakten onze gsm's en portefeuilles af en zochten geld." Aangezien ze niet veel geld vonden, werden ze gewelddadiger. "Ik vermoed dat ze ergens te weten waren gekomen dat er bij ons een som geld verstopt was, want ze sloegen onze hele inboedel kort en klein. Ze waren ook duidelijk onder invloed van drugs. Bovendien genoten ze ervan om ons te vernederen en te pijnigen. Britney moest bloed van de grond likken en zich uitkleden", vertelt Mario. "Marco wilde die scène uit American History X met mij imiteren, waarbij iemands tanden op de stoep eruit worden gestampt. 'Uw tanden op tafel!', riep hij. Ik weigerde, dus sloeg hij mij bont en blauw met een boksbeugel en kniestoten. Chavez is op diezelfde manier twee keer het bewustzijn verloren. Op een gegeven moment stond Marco met zijn legerbottine op mijn nek. 'Wat moet ik ermee doen?', vroeg hij aan Ashley. 'We zullen ze laten leven', antwoordde zij. Als zij toen had gezegd dat ik dood mocht, dan was ik eraan geweest."





Pas na twee uur vertrokken de daders. "Ze hadden twee huissleutels meegenomen en de voordeur op slot gedaan, maar gelukkig konden we buiten langs de achterpoort. We zijn snel met de auto naar de moeder van Britney vertrokken. De dag erna zijn we naar de politie gegaan en die dag nog zijn ze opgepakt."





Half jaar nachtmerries

Mario liep onder meer een messteek in zijn arm en verwondingen aan zijn rug op. Zijn gezicht was bont en blauw geslagen en hij had brandwonden onder zijn ogen omdat de daders er hun sigaretten op uit deden. Chavez brak zijn oogkas en liep hoofdwonden op. Britney had onder meer een gekneusde neus en ribben. "Maar ik heb ook nog zes maanden nachtmerries gehad", zegt ze. "Nu nog altijd. We zijn inmiddels verhuisd, maar ik heb nog steeds schrik als de bel gaat." Het koppel begrijpt dan ook niet dat Marco zo snel werd vrijgelaten en Ashley op penitentiair verlof mocht.





"Ze kregen drie jaar effectief, maar Marco was al vrij na acht maanden en dat weten we nu pas. Ashley mocht op penitentiair verlof terwijl ze erom bekendstaat dat ze dan niet terugkeert. Ze weten toch tot wat ze in staat zijn? Dat is enorm pijnlijk voor ons en uiteindelijk heeft het tot de moord op Christine geleid."