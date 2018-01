'Lekkers met Streken' in het nieuw 01 februari 2018

De provincie Antwerpen heeft zijn vernieuwde website www.lekkersmetstreken.be voorgesteld. Daarop worden 356 hoeve- en streekproducten overzichtelijk gebundeld in 14 verschillende categorieën. Op de website is het voortaan makkelijk om producten te zoeken en vind je vanaf nu ook alle verkooppunten terug. Gisteren kwam Radio 2 Antwerpen de vernieuwingen vieren door 's middags een uurtje live te komen uitzenden bij zorgboerderij Trezemieke in de Goorstraat in Retie. (BHR)