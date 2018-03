"Koersen en wijn? Ik proef alleen maar, hé" SEAN DE BIE START NA VOORJAARSKLASSIEKERS EIGEN WIJNGAARD BIEKE CORNILLIE

31 maart 2018

03u01 0 Herentals Koersen en wijn? Het is doorgaans niet de beste combinatie. Wél voor Sean De Bie (26), die straks De Ronde rijdt voor Veranda's Willems-Crelan. Hij laat na de voorjaarsklassiekers 300 druivelaars aanrukken voor zijn eigen wijngaard.

Geen goedkope cava op het podium voor Sean De Bie. Doe de Kempenaar van Veranda's Willems-Crelan maar een goeie fles wijn. Een riesling uit de Elzas, graag. En binnenkort misschien wel eentje met z'n eigen etiket. De Bie focust zich nu nog op de voorjaarsklassiekers, maar van zodra die erop zitten, laat hij 300 wijnstokken aanrukken. Zes druivensoorten, 50 van elk. Twee blauwe en vier witte. Hij krijgt een streepje landbouwgrond in Turnhout bij zijn schoonvader, die koeien en varkens houdt.





Sinds De Bie vorig jaar in Australië een wijnboerderij bezocht tijdens de stage met zijn toenmalige team Lotto-Soudal, is hij helemaal in de ban van wijn. "Die mens kon zo sappig vertellen dat mijn interesse gewekt was", vertelt hij. "Waarom? Ik had nog niet echt een hobby (lacht). 'Misschien moet je druiven telen', grapte mijn schoonvader. Dat heb ik misschien iets te serieus genomen..."





De wielrenner begon boeken over het onderwerp te lezen, ging langs op opendeurdagen van wijngaarden in de streek en schreef zich samen met een vriend in voor een wijncursus op maandagavond. "Maar die bleek toch vooral om kennis en proeven te draaien."





Proeven en uitspuwen

Een wielrenner en alcohol? Moeilijk in te beelden dat de ploeg warm loopt voor zo'n zijsprongetjes. "Proeven is niet drinken, hé", zegt De Bie snel. "Da's een groot verschil. Je proeft en spuwt weer uit. Af en toe drink ik wel eens een glas. Als het echt 'ne goeie' is, ga ik die nu niet terug in het bakje spuwen (lacht)."





Na de voorjaarsklassiekers wordt het dus grond bewerken, paaltjes kloppen en wijnranken planten voor De Bie. "Voor hetzelfde geld is dat een week voor de Ronde van Vlaanderen en mag mijn maat alles alleen doen. Alhoewel, ik zal mijn broer ook wel 'opleren' om te snoeien, voor als ik op trainingsstage of in het buitenland aan het koersen ben."





'The Belgian Vintner'

Na drie jaar hoopt Sean De Bie z'n eigen wijn te kunnen afleveren. "In september, oktober van 2020 zouden we normaal voor het eerst kunnen oogsten. Een goeie wijn maken is zoals in de koers, soms afhankelijk van omstandigheden die je niet in de hand hebt. Het weer, om er maar eentje te noemen. Turnhout heeft bovendien zanderige grond. Riesling en chardonnay is moeilijk, maar met de technologie van vandaag kan een wijnstok op elke bodem groeien."





Of er ooit een carrière als wijnboer in zit na het koersen? "Dat mag ik niet luidop zeggen van mijn vrouw (lacht). Voorlopig is het een leuke hobby, met een eigen Instagrampagina 'The Belgian Vintner' waarop ik mijn ervaringen deel."