"Klanten vragen zich af hoe ze hier geraken" UITBATER DE KEMPHAAN HEKELT KAFKAÏAANSE WEGSIGNALISATIE WOUTER DEMUYNCK

18 augustus 2018

02u30 0 Herentals Jeremy Leysen, uitbater van kippenrestaurant De Kemphaan, is niet te spreken over de signalisatie bij de werken op de Geelseweg en Lammerdries. Volgens hem zorgt verkeerde signalisatie ervoor dat klanten moeilijk zijn zaak kunnen bereiken.

De Kemphaan is gelegen op de hoek van het kruispunt van de Geelseweg met Lammerdries. Jeremy Leysen startte de zaak in Olen zo'n jaar geleden op en zat dus bijna meteen middenin de wegenwerken op de Geelseweg. Hij heeft begrip voor de wegenwerken, maar niet voor de verkeerde signalisatie. "Ik kan ermee leven als er wegenwerken aan de gang zijn en je echt niet door kan", steekt Jeremy Leysen van wal. "Maar als zelfstandige kan ik er niet mee lachen dat de werken evolueren en men niet duidelijk maakt dat men daar weer kan rijden." Als voorbeeld haalt Leysen het kruispunt van de Geelseweg met de Aarschotseweg aan, beter bekend als het kruispunt aan Prima-Lux. "Op dit moment kan je vanaf daar op de Geelseweg tot de Veldstraat rijden, net tot bij mijn zaak. Aan het kruispunt van Prima-Lux staan op de verkeersborden echter dorpen die nu weer bereikbaar zijn, zoals Olen, nog steeds doorstreept. Men mijdt die baan dus omdat er aangegeven staat dat je niet op je bestemming zou geraken en omdat de borden blijven staan. Ik krijg regelmatig telefoontjes van klanten die vragen hoe ze bij mijn restaurant moeten geraken."





Doorn in het oog

Ook een doorn in het oog voor Jeremy Leysen zijn de werken op Lammerdries, net voorbij zijn zaak. "Die baan is volledig opengebroken, maar dat is zo'n 400 meter voorbij onze oprit op Lammerdries. Op het kruispunt van Geelseweg met Lammerdries staan er van alle kanten echter verbodsborden om af te draaien of over te steken naar Lammerdries. Als de mensen dat bord volgen, geraken ze niet op onze oprit, terwijl die perfect toegankelijk is. Er staat wel 'uitgezonderd plaatselijk verkeer', maar er staan hekken over de hele breedte van de straat opgesteld."





Volgens de Olense schepen van Mobiliteit Marc T'Syen (CD&V) is er een goede reden voor de aanwezigheid van de borden op het kruispunt aan Prima-Lux. "Als we nu dat stuk van de baan al openstellen, gaan alle vrachtwagens die naar het Shopping Park of de industriezone rijden, gebruikmaken van die baan. Ze zouden zich echter vastrijden aangezien het Shopping Park en de industriezone niet bereikbaar zijn wegens werken op Lammerdries. Rechtdoor kunnen ze ook niet rijden, want tussen Veldstraat en Velveken geldt er eenrichtingsverkeer van Geel. Eenmaal die werken tussen Velveken en Veldstraat voltooid zijn, wat nog enkele weken zal duren, kan men vanaf Prima-Lux weer de Geelseweg oprijden. Wat de doorstreepte dorpen betreft: daar heeft men inderdaad niet bij stilgestaan om dat aan te passen naarmate de werken vorderden."