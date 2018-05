"Klaar voor sportieve én muzikale hoogdag" 'HERENTALS FIETST EN FEEST' MIKT OP 15.000 BEZOEKERS TOON VERHEIJEN

07 mei 2018

02u27 1 Herentals Het gratis evenement Herentals Fietst & Feest mikt op 2 en 3 augustus op 15.000 bezoekers. Er staan dit jaar nog meer artiesten op het podium met onder meer Gers Pardoel en Sam Gooris en het feest sluit af met drie dj's. De renners worden pas tijdens en na de Tour geboekt.

Herentals Fietst & Feest is al jaren een vaste waarde tijdens de zomer. Dit jaar pakt de organisatie uit met nog meer muziek. "We blijven wel trouw aan ons DNA", vertelt Bart Timperman. "Zo blijft het festival gratis dankzij onze sponsors én zorgen we ervoor dat we muziek programmeren voor iedereen. We starten met een programma voor de kleinsten, maar ook de jeugd en mensen van middelbare leeftijd bieden we iets aan", zegt voorzitter Charles Van de Wouwer. "We mikken alles samen op minstens zo'n 15.000 mensen. Dat is dan nog zonder de deelnemers van de loopwedstrijd."





Kinderen boven

Vooral voor de kinderen heeft de organisatie veel aandacht dit jaar. De optredens starten om 13.30 uur met De Bende en daarna Piet Piraat, Reginald & De Bosbeesten en TEAM U.P. van Ketnet. Bij die laatste doet onder meer de jonge Freek Hannes uit Olen mee. "Ik ben enorm trots dat ik uit meer dan duizend kandidaten ben gekozen om mee te doen aan TEAM U.P.", vertelt Freek. "Het zal voor ons ook de eerste keer zijn dat we op zo'n groot podium in openlucht staan. Dat wordt dus zeker knallen en vooral omdat het toch een beetje een thuismatch is."





Grootste verandering is de muzikale afsluiter. Niet één dj, maar drie. Naast TND staan ook Lowriderz en Yolotanker geprogrammeerd. Stuk voor stuk dj's die het gemaakt hebben, maar wel (deels) van Herentals afkomstig zijn. "Lokale verankering is een van de sleutelwoorden in onze visie", zegt programmator Guy Huysmans. "Vaak denken we bij lokaal talent aan renners, ook al hebben we elk jaar ook lokaal talent op ons podium. Die kaart willen we nu voluit trekken."





Level Six

Staan ook nog op de affiche: Gers Pardoel, Sam Gooris, The Original Jukebox Heroes, Michael Schack en Level Six. Die laatste band zorgt voor een unicum door voor de tweede keer op rij op het podium te staan. Jo Hens en de pas mama geworden Katerine Avgoustakis hebben er zin in. "Exact een jaar geleden tijdens Herentals Fietst & Feest wist ik maar een paar dagen dat ik zwanger was", lacht Katerine. "Ondertussen is Olivia er en ze doet het goed (lacht)."





Herentals Feest vindt plaats op vrijdag 3 augustus. Een weekje later dan gewoonlijk omdat de Tour omwille van het WK een week later begint. "Een na-Tourcriterium organiseer je nu eenmaal na de Tour", lachen de organisatoren.