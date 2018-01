'Kinderpornojager' Marcel Vervloesem overleden Wouter Demuynck

15u32 6 Herentals De zelfverklaarde kinderpornojager Marcel Vervloesem uit Morkhoven (Herentals) is overleden. In de jaren 90 ging hij de strijd aan tegen kinderporno met zijn 'Werkgroep Morkhoven'. Daarmee haalde hij geregeld de wereldpers, maar nadien kwam hij zelf in opspraak voor seksueel misbruik van minderjarigen.

In 2008 werd Vervloesem veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar voor zedenfeiten door het hof van beroep in Antwerpen, al bleef Vervloesem steeds zijn schuld ontkennen.

In het najaar van 2010 werd hij vrijgelaten onder voorwaarden, maar in 2013 belandde hij opnieuw in de cel toen hij schuldig werd bevonden aan aanranding van zijn minderjarige neef (17). Uiteindelijk werd hij een jaar later alsnog in beroep vrijgesproken.

Vervloesem was al een tijdje ziek - hij werd 65.