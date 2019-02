‘Kinderbijter’ staat terecht voor inbraak: “Zijn strafblad wordt steeds langer” Kristof Baelus

15 februari 2019

14u45 0 Herentals Jimmy G. moest zich voor de rechtbank in Turnhout verantwoorden voor diefstal met braak. De man heeft ondertussen heel was veroordelingen op zijn naam staan. Daarom is de openbare aanklager niet mild. Hij vordert een celstraf van 18 maanden en een verbeurdverklaring van de wagen die hij gebruikte bij de diefstal.

Vorig jaar werd op 16 oktober een inbraak vastgesteld in een woning in Herentals. De achterdeur van de woning werd opengebroken en het huis werd volledig doorzocht.

De buurman had rond het tijdstip van de inbraak een wagen aan de woning zien staan. Hij zag ook hoe een man, in het zwart gekleed met gele letters op zijn trui, uit de wagen stapte. De buurman noteerde de nummerplaat van de wagen, die zo later opgespoord kon worden.

“De wagen stond op naam van Jimmy G. Daarom werd bij hem een huiszoeking gedaan. De gestolen goederen, waaronder enkele kniptangen en een bak bier werden bij de man aangetroffen”, zegt de openbare aanklager. “Eerst zei de man niets met deze zaak te maken te hebben, later wijzigde hij zijn verklaring en gaf hij de diefstal met braak toe.”

Penitentiair verlof

De man werd opgepakt en verbleef eerst in de gevangenis voor deze feiten. Op het tijdstip van de diefstal stond G. onder elektronisch toezicht. Die dag was hij net met penitentiair verlof. Zijn vriendin kon op zijn gsm volgen waar G. op dat moment was.

“Uit sms -verkeer blijkt dat zijn vriendin hem aanspoorde om weg te gaan op de plaats waar hij de diefstal pleegde”, zegt de openbare aanklager.

De man is meteen weer opgepakt en zal zijn straf nu in de cel verder uitzitten in plaats van onder elektronisch toezicht.

Het palmares van Jimmy G. is rijkelijk gevuld met veroordelingen van diefstal en geweld. Tien jaar geleden kreeg de man de bijnaam ‘kinderbijter’ nadat hij zijn toenmalig stiefdochtertje (3) in het gezicht had gebeten. Intussen kwam de naam van de man weer naar boven in een zaak rond kindermishandeling.