"Ik kan niet tegen onrecht" ESTHER ENGELS (N-VA) TREKT KANDIDATUUR VERKIEZINGEN IN WOUTER DEMUYNCK

09 juli 2018

02u49 0 Herentals Esther Engels, die voor N-VA op de veertiende plaats stond voor de verkiezingen, trekt haar kandidatuur in. Ze hekelt de fouten tegen de statuten van de partij, maar vindt het vooral niet correct dat lijsttrekster Van Camp haar ex ervan beschuldigt een lasterlijk bericht in haar naam te hebben geplaatst.

Esther Engels was vijf jaar gemeenteraadslid in Westerlo voor CD&V en daarna nog een jaar voor N-VA, maar verhuisde daarna naar Herentals. Ze zou bij de verkiezingen in oktober op de N-VA-lijst staan, maar zover komt het dus niet. "Ik kan me niet verzoenen met onder meer de opstapeling van fouten tegen de statuten van de partij, zoals bij de lijstvorming en lijststemming. Bij de stemming van de lijsttrekker is in het verslag bijvoorbeeld niet opgenomen hoeveel stemmen er voor of tegen waren. Toen ik op een open ledenvergadering aanhaalde dat iets niet conform de statuten was, kreeg ik als antwoord: 'Als iemand daar opmerkingen over heeft, dan is het maar zo.' Ik kan niet tegen zulk onrecht."





Deze krant berichtte vrijdag over een bericht dat onlangs op het LinkedIn-profiel van Yoleen Van Camp was verschenen en daarna weer werd verwijderd. Daarin werden (ex-)partijgenoten door het slijk gehaald. Volgens Van Camp zat haar ex en niet zijzelf achter het bericht. "Dat was de druppel die de emmer deed overlopen", vervolgt Engels. "Mensen uit haar directe omgeving weten dat haar ex-verloofde nooit in compromitterende details is getreden over hun relatiebreuk. Hoe kan je nog achter een lijsttrekker staan die geen greintje respect heeft voor anderen: niet voor partijgenoten en niet voor haar ex-verloofde?"





"Politiek wespennest"

Ook de ex-verloofde wenste anoniem te getuigen over de beschuldigingen. "Ik vind het zeer spijtig dat ik ongewild ben beland in een politiek wespennest en hierdoor reputatieschade oploop. Ik ben enorm teleurgesteld dat ik zonder enig voorafgaand overleg als zondebok word gebruikt om de aandacht af te leiden van een uitgelekte verklaring over de geruchtenstroom in Herentals. Ik ben elke maandag van inslapende wacht in een ziekenhuis en kan niet heen en weer naar Borsbeek - op 30 kilometer afstand - zijn geweest. Twee maanden geleden werden ook alle wachtwoorden gewijzigd. Na de vertrouwensbreuk heb ik mijn oprechte bezorgdheid over haar en de gang van zaken geuit, evenwel zonder in compromitterende details te treden. In mijn positie kan ik mij geen (social media) spelletjes veroorloven om mijn geloofwaardigheid als arts niet in het gedrang te brengen."





Yoleen Van Camp wenste enkel kort te reageren op de verklaring van Engels. "We zijn absoluut niet verrast en zoeken een vervanger. Wel vreemd dat ze terugkomt op die stemming. Die vond ruim een jaar geleden plaats, met 18 stemmen voor en twee stemmen voor de twee andere kandidaten. Esther was toen helemaal nog niet bij de partij betrokken - zij is pas sinds eind 2017 bij de lokale afdeling gekomen"