"Hij kon me niet krijgen dus moést ik dood" MAN (40) AANGEHOUDEN DIE VROUW IN BRAND WOU STEKEN JEF VAN NOOTEN

04 juli 2018

02u32 0 Herentals "Hij wilde me vermoorden. Door mij in brand te steken. Ik ben in een reflex in het kanaal gesprongen." Jessy Remmers (38) uit Herentals is zwaar onder de indruk van wat haar is overkomen op de oever van het kanaal Herentals-Bocholt. De 40-jarige Mario L. blijft aangehouden voor moordpoging en opzettelijke brandstichting.

Mario L. (40) uit Herentals verscheen gisteren voor de raadkamer voor moordpoging en opzettelijke brandstichting. De feiten speelden zich vrijdagavond af op de oever van het kanaal Herentals-Bocholt, niet ver van PrimaLux. Jessy Remmers uit Herentals was er samen met haar kameraad Marc Dierckx aan het vissen toen ze bezoek kreeg van Mario L. "Mario is altijd een kameraad van mij geweest. Ik ken hem al 30 jaar", getuigt Jessy. "Hij helpt me al een tijd voort. Ik mag mijn meubels en andere spullen bij hem stockeren. Maar de laatste tijd zag ik dat hij persoonlijke spullen van mij begon uit te pakken en bij hem in de woning plaatste. Hij snuffelde zelfs in mijn ondergoed."





Volgens Jessy Remmers had Mario L. een obsessie voor haar gecreëerd. Omdat zijn liefde niet beantwoord werd, zouden zijn stoppen zijn doorgeslagen volgens Jessy.





Emmer met vuur

"Hij was verliefd op mij, maar kon mij niet krijgen. Wel als vriend, maar niet meer. Dat kon hij wellicht niet verkroppen", zegt het slachtoffer. "Vrijdag was hij in de loop van de dag al een paar keer bij ons aan het kanaal gepasseerd. Ik zei hem dat hij zijn probleem moest aanpakken. 's Avonds is hij dan terug gekomen. Gelukkig lag ik nog niet te slapen in mijn tent."





Jessy hoorde geritsel in de bosjes achter haar. Toen ze zich omdraaide zag ze Mario L. staan met een emmertje. "Hij stak een vloeistof in dat emmertje in brand en probeerde het naar mij te gooien. Ik zag het vuur op me afkomen en ben in een reflex in het kanaal gesprongen", herinnert Jessy zich. "Mario liep daarop weg, maar keerde al snel terug om ook mijn tent nog in brand te steken."





De ex-partner van Jessy die ook op de oever aan het vissen was, kwam even later met de fiets terug van de nachtwinkel. Mario botste in zijn vlucht tegen hem aan. "Mijn ex dacht eerst dat we 'vuurtje stook' aan het doen waren. Pas toen hij dichterbij kwam, zag hij wat er aan de hand was. Mijn kameraad heeft eerst zijn twee honden in veiligheid gebracht. Hun leiband hing vast vlak naast de brandende tent. Nadien heeft hij me samen met mijn ex uit het water getrokken. Ik vermoed dat ik in totaal zo'n 5 minuten in het kouder water heb gehangen."





Jessy verwittigde meteen de politie, maar Mario werd 's nachts niet meer gevonden. "Zaterdagochtend om 6.30 uur zag een andere kameraad die aan het vissen was hem opnieuw aan het kanaal wandelen. Die heeft dan opnieuw de politie gebeld, waarna hij kon worden oppakt. Ik heb sindsdien niet meer geslapen. Ik kan geen oog dicht doen."