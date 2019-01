‘Hemel op aarde’ start in het oude gasthuis van Herentals Jef Tegenbos

Op zaterdag 2, zondag 3, zaterdag 9 en zondag 10 februari start Land van Nete en Aa met een tentoonstellingsreeks die de titel ‘Hemel op aarde’ kreeg. Het betreft een intergemeentelijke samenwerking voor onroerend erfgoed tussen de gemeenten Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Lille, Olen en Vorselaar.

Het oude gasthuis, gevestigd in de Nederrij in Herentals, opent de reeks tijdens de eerste twee weekends van februari. De deuren zijn geopend van 13 uur tot 17 uur. Elke expodag is er op de zolder een tentoonstelling over de geschiedenis van het oudste gasthuis van de Kempen. Op 2 en 3 februari zijn er in de kapel orgelconcerten van Jos Torfs, op 9 en 10 februari zit Bert Hermans achter het orgel. In de nieuwe kapel is er een kunsttentoonstelling van atelier Tabula Rasa. Tijdens de vier dagen verzorgt vzw Alegria op de zolder een open huis voor mensen met kanker en hun omgeving.

Er is de mogelijkheid om onder leiding van stadsgidsen de historische gebouwen op de gasthuissite te bezoeken. De rondleidingen hebben plaats om 14 uur en 15 uur. Hiervoor kan ingeschreven worden via de website: www.kempenskarakter.be/rondleiding.