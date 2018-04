"Hallucinant om moord op zus te zien" PETRA DE STRIJCKER GESCHOKT BIJ RECONSTRUCTIE STEEKPARTIJ JEF VAN NOOTEN

27 april 2018

02u36 0 Herentals Tijdens een drie uur durende reconstructie heeft Babur Y. (22) gisteren getoond hoe hij op 13 maart Eleanore De Strijcker om het leven heeft gebracht. Volgens de moordverdachte probeerde de vrouw te verhinderen dat hij zichzelf iets zou aandoen. "Het was hallucinant om te zien hoe hij mijn zus heeft vermoord", getuigt Petra De Strijcker.

Ruim zes weken nadat hij Eleanore De Strijcker (27) om het leven bracht aan Kleerroos in Herentals, heeft haar Afghaanse (ex-)vriend Babur Y. gisteren de dodelijke steekpartij nog eens nagespeeld. Volgens zijn advocaat Peter Verpoorten verleende Babur Y. zijn volledige medewerking. "Hij wil dat de nabestaanden zo goed mogelijk weten wat er gebeurd is. Hij wil geen verklaringen afleggen over wat hij zich niet kan herinneren, maar hij heeft wel alles gezegd over wat hij wel nog weet", zegt Verpoorten.





Eleanore stond op het punt om een einde te maken aan de relatie. Babur trok op 13 maart naar haar woning om alles uit te praten. "Maar het kwam opnieuw tot een woordenwisseling. Babur heeft een mes genomen met de bedoeling zichzelf iets aan te doen. Maar het slachtoffer heeft dat verhinderd. Zo is het begonnen", aldus nog Verpoorten. "Hij weet nog dat hij één of enkele messteken heeft gegeven, maar herinnert zich niet hoeveel precies. Hij heeft nog een zetel voor de deur geschoven in de hoop dat haar kindjes niks van het tafereel zouden zien, en is dan weggegaan."





In het eerste deel van de reconstructie werd het slachtoffer 'gespeeld' door een agente. Vanaf het moment dat Eleanore op de grond is gevallen, werd haar rol ingenomen door een pop. Babur Y. verklaarde dat hij na de feiten met de auto wegvluchtte met het idee om zelfmoord te plegen via een auto-ongeval. Hij is ook daadwerkelijk gecrasht op de E314, maar het is niet duidelijk dat dit ongeval bewust was.





Intense pijn

De familie van Eleanore woonde de reconstructie bij. Vooraf mochten ze de woning binnen. Van zodra de moordverdachte arriveerde, konden ze alles op tv-schermen volgen vanuit een politiebusje. "Het is onwezenlijk wat we gezien hebben. Het pijnlijkste moment was vooraf, toen we de woning binnengingen. Toen ik alles zag liggen, zag ik in een flits wat er gebeurd was. En wat ik voor ogen had, werd even later bevestigd", vertelt zus Petra De Strijcker.





Hoe moeilijk het ook was, toch zijn de nabestaanden blij dat ze de reconstructie hebben bijgewoond.





"Op enkele vragen waar we mee zaten, is een antwoord gekomen. Helaas niet op alle vragen. Uit de reconstructie is duidelijk gebleken dat hij zich alles glashelder herinnert. Toch blijft hij zeggen dat hij niet meer alles weet. Hopelijk zal hij in de toekomst toch nog alles vertellen, al was het maar uit respect voor Eleanore. Of zijn stilzwijgen pijn doet? Sinds 13 maart voelen we niks anders dan intense pijn. Ons leven is gestopt."