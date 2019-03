‘Girl’ van regisseur Lukas Dhont in ‘t Schaliken Jef Tegenbos

20 maart 2019

14u46 0 Herentals In de schouwburg van cultuurcentrum ‘t Schaliken, Grote Markt 35 in Herentals, heeft op dinsdag 26 maart en woensdag 27 maart een filmvertoning plaats.

Dinsdag is er om 20 uur de vertoning van ‘Girl’, een confronterend en ontroerend verhaal over identiteit en gender. Deze Belgische film van regisseur Lukas Dhont kreeg na de wereldpremière in Cannes vier prijzen, waaronder de Caméra d’Or voor het beste debuut.

Woensdag om 14.30 is er de vertoning van ‘The Wife’, een Zweeds-Engelse film uit 2018. Een prent waarmee Glenn Close onder meer de Golden Globe als beste actrice kreeg.

Op beide dagen bedraagt de toegang 5 euro. Houders van een vriendenpas betalen 3,50 euro, die van vrijetijdspas 2,50 euro.