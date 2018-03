"Geen vaarwel maar tot ziens" PAPA NEEMT IN TRANEN AFSCHEID VAN VERMOORDE ELEANORE MARLIES VAN BAEL

22 maart 2018

02u54 0 Herentals In de evangelische kerk 'Levende Hoop' in Herentals werd gisteren afscheid genomen van Eleanore De Strijcker, de jonge vrouw die op dinsdag 13 maart op brutale wijze werd vermoord door haar partner. Vrienden en familie zochten steun bij elkaar met mooie woorden.

De evangelische Kerk 'Levende Hoop' in Herentals zat afgeladen vol met honderden mensen die afscheid kwamen nemen van Eleanore. Het was warm in de zaal, letterlijk, maar ook figuurlijk door de warmte die iedereen voelde voor de jonge vrouw.





"Eleanore kwam hier elke zondag om vrede te zoeken en die zoektocht bij haar was heel turbulent", luidde het in de kerk. Er werden kerkelijke liederen gezongen en herinneringen opgehaald.





Haar vader Wilfried bracht nog een laatste groet aan zijn dochter. "Lieve Eleanore, Nore, Nora, Norewieterke, Noortje en hoeveel koosnaampjes je ook had gekregen. Het is zo onwezenlijk dat we hier staan, jouw naam betekent 'God is mijn licht en mijn genade' en in vele opzichten was je een licht voor mensen om je heen. Je gaf me nog een klein gouden strijkijzertje dat je voor me had gekocht in de Kringwinkel, want wij heten toch 'De Strijcker' zei je. Dat allerlaatste moment dat ik je zag en sprak maandagavond zal ik altijd meedragen en koesteren, ik wou dat ik je wat vaker stevig geknuffeld had en gezegd had hoeveel ik van je hield. Papa zegt je geen vaarwel maar tot ziens."





Ongelofelijke mama

Ook plusmama Annick nam het woord: "Lieve Nora, ik zag je zo graag, je was voor mij een tweede dochter, je was een moedige, meelevende, warme en troostende vrouw, een ongelofelijke moeder voor jouw kindjes. Je hebt me veel gegeven, ik zal je nooit vergeten en je zit voor altijd in mijn hart."





Tijdens de plechtigheid werden mooie foto's getoond van Eleanore en haar vriendinnen zongen een prachtig nummer in Afrikaanse stijl, zoals zij ze graag hoorde. Een van haar vriendinnen zag Eleanore als een zus voor haar. "De eerste keer dat ik je ontmoette, meer dan tien jaar geleden, was het liefde op het eerste gezicht. Ik heb van jou geleerd om altijd positief te blijven, ondanks de slechte momenten."





Lijm van familie

Eleanore's broer beschreef zijn zus als een vrolijke vrouw en dacht nog even terug aan de gruwelijke wijze waarop zijn zus is omgekomen. "Norewieterke, je had een leven met veel tegenslag maar ook met veel vrolijkheid, ondanks de vele moeilijke momenten in jouw jonge leven was je een hele liefdevolle persoon, je maakte vele mensen gelukkig. Je bezat de kunst om als geen ander de mensen te doen lachen. Je sprak vol enthousiasme over jouw werk als zorgkundige, hoe leuk je het vond om anderen te helpen. Iedereen zag jou graag. Norewieter, je was de lijm van de familie en bracht iedereen bij elkaar. Ik gun het geen enkele ouder om zijn kind te moeten afgeven zoals hier is gebeurd. Voor zo'n gruwelijke en beestachtige afslachting zijn woorden tekort. Het is een onnoemelijke, onwezelijke en onbegrijpelijke misdaad. Toch is het beter om onze harten niet te vullen met haat of bitterheid, want dan is er minder plaats voor liefde in ons hart. Norewieterke, wij zullen voor altijd voor jouw kindjes zorgen alsof het de onze zijn." Na de dienst gingen de aanwezigen naar de begraafplaats in Noorderwijk. Daar werd nog een laatste groet gebracht aan hun lieve dochter, zus en vriendin.