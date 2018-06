"Geen privacy meer door gesloopte muur" BEWONERS ZAVELSTRAAT MISNOEGD OVER BOUWPROJECT IN ACHTERTUIN WOUTER DEMUYNCK

05 juni 2018

03u04 0 Herentals Enkele bewoners van de Zavelstraat zijn ontstemd over het nieuwbouwproject Zavelhof, waar 42 appartementen zullen verschijnen. Volgens hen was het niet de afspraak dat een scheidingsmuur, de zijmuur van een oud magazijn aan hun tuin, gesloopt zou worden.

Esther Engels en haar echtgenoot Luc Van Doninck kochten hun woning in de Zavelstraat in december 2016. Op hetzelfde moment kochten ook twee koppels - die het protest ondersteunen - de twee naburige rijwoningen. "Niemand van ons was op de hoogte van de bouwplannen, de verkopers hebben ons er niks over verteld", zegt Esther Engels. "Voor het bouwproject werd een magazijn, dat aan onze tuinen grenst, gesloten. De bouwfirma had ons echter mondeling beloofd dat de scheidingsmuur zou blijven staan. Toch is de muur eind december 2017 gesloopt. Wij willen onze privacy, maar nu kan iedereen in onze tuin kijken, die zo ook niet meer inbraakveilig is. Je kan immers makkelijk over de nieuwe draadafsluiting klimmen. De firma verschuilt zich achter hun bouwvergunning die toeliet die draad te plaatsen, maar er was afgesproken om eerst overleg te plegen wat er in de plaats van de muur zou komen indien die niet meer stabiel genoeg was."





Vrederechter

De bewoners storen zich vooral aan het gebrek aan communicatie. Daarom dienden zij een verzoekschrift tot verzoening in bij het vredegerecht. Vorige week kwamen beide partijen daar samen. "We dringen namelijk al zes maanden aan op overleg, maar onze vraag blijft onbeantwoord. Er is nog niets uitgesproken, op 22 juni komen we opnieuw samen. De firma krijgt intussen de tijd om met ons samen te zitten. We hopen dat dat overleg er komt."





Nooit bezwaren ingediend

Brett Pluym, bestuurder van de bouwfirma, ontkent dat er mondeling beloofd werd de muur te laten staan. "Mevrouw Engels zegt niet wie die belofte gedaan heeft. Ik heb dat alvast nooit gedaan. Het stond zo in onze plannen dat we de muur zouden slopen en er een draadafsluiting in de plaats zou komen. Iedereen kon die plannen bekijken tijdens het openbaar onderzoek, maar er is geen enkel bezwaarschrift binnengekomen. Midden 2017 kregen we dan een uitvoerbare vergunning die niet meer vatbaar is voor verandering. We hebben dan nog de toegeving gedaan de afsluiting onderaan te verstevigen met betonplaatjes en een zwarte bovenbuis. Zij vraagt echter een nieuwe tuinmuur op onze kosten, maar dat is niet realistisch."





Pluym is wel bereid met de bewoners rond de tafel te zitten. "We zijn sowieso altijd bereikbaar voor hen geweest, ze hebben ons nummer."