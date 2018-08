"Enge momenten beleefd tijdens storm" BOOM OP TENT KLJ-KAMP CHIRO BALEN MOET 110 MEISJES EVACUEREN JEF VAN NOOTEN

09 augustus 2018

02u37 0 Herentals Het stormweer heeft voor bange momenten gezorgd bij verscheidene jeugdverenigingen in onze regio. Bij een KLJ-kamp in Dessel viel een boom op een tent. In Lille was een evacuatie nodig nadat een tent van chiro Balen ging vliegen. "Leiding en hulpverleners zorgden voor rust bij de leden", klinkt het.

Een fel onweer trok in de nacht van dinsdag op woensdag met hevige rukwinden over de Kempen. Op verscheidene plaatsen moesten jeugdkampen ontruimd worden. Dat was onder meer het geval in de Boskapelstraat in Lille. De chiromeisjes van Balen zijn er momenteel op kamp met 110 leden, inclusief leiding en kookploeg. Woensdagochtend rond 0.30 uur was het plots alle hens aan dek voor de leidsters. "De leiding had voorzorgsmaatregelen genomen. Toch is één tent gaan vliegen. Het betrof de bagage-tent van de leiding. Er waren dus geen leden in gevaar", aldus de leiding van Chiro Balen. De chiromeisjes bevonden zich op dat moment al veilig in het hoofdgebouw van de bivakplaats.





Wachten

"Zodra we merkten dat het hevig begon te waaien, hebben we meteen al de leden naar het gebouw gebracht. Daarna hebben we gewacht op hulp van de brandweer", aldus nog de leidsters.





Samen met de brandweer zijn leidsters de bedden van de kinderen uit de tenten gaan halen om naar het hoofdgebouw honderd meter verderop te brengen. "Enkele leidsters en hulpverleners zorgden voor rust bij de leden. De overige leiding, koks en brandweer hebben de tenten één voor één leeggemaakt, zodat al de spullen veilig opgeborgen waren. De brandweer heeft de tenten nog eens extra vastgezet en het terrein nagekeken op eventuele gevaren." Het terrein werd gisteren opgeruimd zodat het kamp kon worden voortgezet. "Het waren enge momenten. Als er iemand gewond geraakt, ben je immers verantwoordelijk als leiding."





Bange momenten waren er ook op de Bivak Catico aan Eersels in Dessel. De KLJ-meisjes van Lennik zijn er op kamp. Een dikke treurwilg viel er bovenop een tent. "In de tent stonden allerlei tafels en banken. Die zijn vernield", klinkt het bij de eigenaars van de bivakplaats. "De KLJ'ers sliepen buiten in tenten, maar hebben zich op tijd in veiligheid kunnen brengen in het hoofdgebouw. Een paar tenten raakten wel licht beschadigd of zijn een beetje uit de grond los gekomen. Gelukkig deed de storm zich niet overdag voor. Dan hadden er misschien meisjes zitten eten in de tent waarop de boom is gevallen."





Aan Hazenhout in Geel brachten honderd leden van de scouts uit Diepenbeek de nacht door bij de naburige landbouwer Guy Verellen, eigenaar van de bivakplaats. "Dinsdagavond hebben we alle tenten verstevigd, onder meer met extra piketten. Maar tijdens de eerste storm zagen we dat toch een aantal tenten het aan het begeven waren. We hebben alle leden uit bed gehaald en verzameld in de reftertent", zegt leider Alex Jacobs. Een paar leiders gingen terwijl met heel hun lichaam aan de tenten hangen om te voorkomen dat ze zouden wegvliegen.





Slaapzak

"Na de eerste storm hebben we de schade opgemeten. Een aantal tenten bleek niet meer beslaapbaar, en er was nog een onweer onderweg. Honderd leden hebben hun slaapzak en pyjama gepakt en mochten bij de boer gaan slapen. Overal lagen ze: op de trappen, in de slaapkamers, in de wc-ruimte, ... De dapperste leiders zijn op de kampplaats gebleven om de tenten tegen de grond te houden en te redden wat er te redden viel. Eén tent is rijp voor de vuilbak, andere tenten raakten lichter beschadigd. Dankzij reserve-tenten kunnen we het kamp toch voorzetten tot 11 augustus."





En ook aan Reibos in Noorderwijk (Herentals) werd een kampplaats geëvacueerd. Ruim honderd leden van Chiro Witgoor (Dessel) brachten de nacht door in enkele naburige woningen. Ook hier raakte een tent beschadigd, maar dat kamp liep gisterenochtend sowieso op zijn einde.