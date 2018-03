"Eens iets anders dan communiefoto's bij een boom" 12 maart 2018

De communicanten van Geel-Laakdal-Meerhout konden afgelopen weekend stoere en coole communiefoto's laten nemen. Ze mochten daarvoor samen met hun ouders en eventueel fotograaf naar het Veiligheidshuis komen aan de Stelensebaan in Geel. Daar stonden verschillende voertuigen van de Brandweer zone Kempen, het Rode Kruis Geel en de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout opgesteld. "In Geel hadden we 43 communicantjes en feestelingen", zegt Liesbeth Trimpeneers van de politiezone. "Ook in de lokale brandweerpost van Herentals en Mol waren er samen nog eens elf kindjes. Het weer zat gelukkig mee en we kregen zelfs af en toe het zonnetje te zien." Kobe Dams (8) uit Geel kwam samen met de mama kijken. Hij had zijn korte broek aan, want hij doet pas op 3 juni zijn eerste communie. "Een beetje fris misschien, maar hij vindt het niet erg en geniet met volle teugen", lacht de mama. En Kobe zelf? "Wat ik de leukste vond? Eigenlijk allemaal of misschien toch vooral de brandweerwagen." Gert Van Hoecke kwam met zijn kinderen Lisa (7), Arne (12) en de kleine Niels naar de kazerne afgezakt. Zij hebben dit jaar twee communicanten. "Een prachtig initiatief, want zo heb je best wel unieke foto's en eens iets anders dan de klassieke communiefoto naast een boom, bank of een vijver (lacht)." (VTT)