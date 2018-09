"Dringend jonge imkers nodig" HERENTALSE BIJENVRIENDEN WILLEN MET CURSUS VERS BLOED AANTREKKEN JEF VAN NOOTEN

05 september 2018

02u27 0 Herentals De Herentalse Bijenvrienden zijn dringend op zoek naar verjonging. In de hoop jeugdige imkers aan te trekken, organiseert de vereniging een basiscursus. "Met mijn 50 jaar ben ik één van de jongste clubleden", zegt voorzitter Eddy Nowicki.

De Herentalse Bijenvrienden tellen momenteel zo'n 130 leden. De meesten van hen zijn 'iets ouder'. De gemiddelde leeftijd van de clubleden schommelt rond de 70 jaar. "Zelf ben ik wat jonger dan de rest van onze clubleden", zegt de 50-jarige Eddy Nowicki uit Vorst-Laakdal. "In januari ben ik voorzitter geworden. Ik heb er mijn doel van gemaakt om meer jonge imkers aan te trekken."





De imkerclub lanceerde daarvoor onder meer een Facebookpagina. Eind september start in samenwerking met AVIB een basiscursus om ook jonge mensen warm te maken voor de bijenwereld. "Het is een eeuwenoud beroep, maar dit wil niet zeggen dat het ouderwets moet blijven. Daarom komen de Herentalse Bijenvrienden met een nieuwe basiscursus, ook gericht op jonge en moderne imkers", vertelt Eddy.





De voorzitter vermoedt dat jongeren vaak afhaken omdat er best veel tijd in de hobby kruipt. "Voor een stuk bepaal je zelf hoeveel tijd je er in steekt. Je kan er een passie voor ontwikkelen en er heel ver in gaan. Of imkers kunnen zich beperken tot twee kasten. Maar hoeveel kasten je ook hebt: wat vandaag moet gebeuren, moet vandaag gebeuren. Als de bijen in zwermstemming zijn, moet je ingrepen doen. Dat kan je dan niet een paar dagen uitstellen."





Zelf raakte Eddy 10 jaar geleden gepassioneerd door de bijen. Hij specialiseerde zich sindsdien in kunstmatige inseminatie. Zo kan hij zelf nieuwe lijnen van bijen uitzetten. "Met onze club richten we ons vooral op zachtaardige bijen. Als ik mijn kast open trek, moet ik geen pak aandoen of me verkleden als mummie. Ik doe mijn kast gewoon open en haal de raten er uit zonder ik gebeten word."





Wie de cursus bij de Herentalse Bijenvrienden volgt, moet geen voorkennis hebben. "Je hebt ook niet veel plaats voor nodig. Wettelijk gezien mag je een kast zetten op 10 meter van de klink, of zelfs korter bij als er een haag van 2 meter voor staat", aldus Nowicki.





Wie imker wordt, kan al snel zijn eigen honing proeven. "De meeste leden gebruiken de honing voor eigen consumptie of ze verkopen ze voor een zacht prijsje aan kennissen. Maar voor veel imkers is honing maar een bijzaak. Ook voor mij. Ik heb een passie voor bijen, en voor het insemineren. Koninginnen kweken en insemineren is voor mij de grootste passie."





De lessen starten op 29 september en duren tot begin mei. Inschrijven kan via cursus2018@bijenvrienden.be.